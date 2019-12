Trens, autopistes i habitatge pugen de preu en 2020

L'any 2020 s'inicia amb pujades en els bitllets de tren, les autopistes de peatge, llevat de les rescatades, i les comissions de diversos bancs, a el temps que tornarà a encarir el preu de l'habitatge i l'alça de l'IBI no superarà el 5% , mentre que baixarà el gas natural en una mitjana de el 4% i es mantindran les taxes aeroportuàries.

















Aquestes variacions van acompanyades de l'manteniment de les pensions, l'SMI i el salari dels empleats públics, segons ha decidit el Govern en funcions a l'espera de la investidura i de constituir un nou Executiu amb plenes funcions.





Un cop es conformi un nou Govern, el salari dels funcionaris pujarà un 2%, al que es podrà sumar un altre 0,3% per fons addicionals; mentre que les pensions es revaloritzaran un 0,9% i les pensions mínimes un 3%, al costat d'un nou alça de l'SMI encara per determinar.





PUGEN ELS TRENS I ELS PEATGES D'AUTOPISTES, EXCEPTE LES RESCATADES





Pel que fa a les tarifes de tren, Renfe pujarà el preu dels bitllets de tots els seus trens el 2020, de manera que el de l'AVE i Llarga Distància s'encarirà un 1,10%, la primera pujada en tres anys, i els de Rodalies i regionals s'incrementaran un 1%, el primer increment des de 2015.





De la seva banda, el servei de Mitja Distància, els trens de trajectes regionals, pujarà també un 1% per al cas dels que circulen per línies convencionals. Els Avant, els que circulen per línies AVE, el bitllet senzill pujarà un 1,2%, si bé els 'bons multiviatge' es mantindran sense variació.





Per la seva banda, En els trens que circulen per vies estretes de el Nord d'país, els de l'extinta Feve, la pujada de bitllets per al 2020 serà de l'1,1%. Pel que fa a les autopistes, el preu mitjà de l'peatge de les autopistes que conformen la xarxa estatal pujarà un 0,84% a partir de l'1 de gener que de 2020.





La pujada s'aplicarà a totes les autopistes dependents de l'Administració General de l'Estat, excepte en les nou que van ser 'rescatades' per l'Estat a l'trencar durant la crisi i que actualment gestiona el Ministeri de Foment.





Aquestes nou autopistes, que sumen uns 700 quilòmetres, són les quatre radials de Madrid, la M-12 que uneix la capital i l'aeroport, l'AP-41 Madrid-Toledo, l'AP-36 Ocaña-La Roda i els trams de la AP-7 entre Cartagena i Vera, i la Circumval·lació d'Alacant.





TAXES AEROPORTUÀRIES BAIXEN UN 1,4% I REBAIXA EN RUTA





Les taxes aeroportuàries d'Aena aplicables baixaran un 1,4% a partir de març de 2020, segons ha comunicat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). El Document de Regulació Aeroportuària (DORA) per 2017-2021, marc regulador que fixa la senda tarifària, preveu una rebaixa de l'11% en les taxes d'Aena i garanteix que no podran pujar fins a 2025 obrint la porta, en tot cas, a noves baixades.





A això s'afegeix, la rebaixa d'entorn de l'12% en les taxes de navegació aèria en 2019, recollida en el 'Pla Vol 2020' de Aeroports Espanyols i Navegació Aèria. Aquesta mesura, després de la reducció de l'12% aplicada el 2019 i el 3% el 2018, compensarà l'increment de l'trànsit aeri superior a l'previst. D'altra banda, es manté la subvenció de l'preu dels bitllets de transport aeri i marítim dels residents en territoris no peninsulars en el 75%.





TELEFONIA: ES MANTÉ





Pel que fa a les telecomunicacions, enguany les operadores no han anunciat pujades per a principis d'any, tot i que algunes ja van escometre pujades en 2019, que podrien repetir-se en els propers mesos. En principi els principals operadors (Telefónica, Vodafone, Orange i MásMóvil) mantindran els preus de la quota de línia el nou any.





ENERGIA I GAS





En el cas de la llum, la part regulada de el rebut (que representa al voltant de l'41% de la factura) es prorrogarà per 2020 per sisè any consecutiu, de manera que l'evolució de la factura dependrà de l'comportament de l'mercat majorista, conegut com 'pool', que afecta una mica més d'un terç de l'rebut. No obstant això, atès que les competències de peatge a el transport i la distribució d'electricitat s'han transferit a Competència, aquests podrien baixar de mitjana un 5,6%, en funció de el projecte de circular pel qual s'estableix la metodologia de càlcul, el que tindria una repercussió a la baixa en el rebut de la llum.





També es mantindrà el 25% de el rebut corresponent a l'IVA i a l'Impost d'Electricitat, si bé el 35% restant relatiu a l'consum dependrà de l'evolució dels preus de l' 'pool', que al desembre han anat a la baixa. Amb el nou any, entrarà en vigor la modificació de el sistema de fixació de preus en la nova tarifa de la llum, que variaran en funció de l'hora, segons el dia de setmana i depenent de la ubicació geogràfica.





Mentrestant, la tarifa d'últim recurs (TUR) de gas natural baixarà a partir de l'1 de gener un 4% de mitjana respecte a l'últim trimestre d'aquest any, reprenent així els descensos després de romandre els dos últims trimestres d'aquest 2018 congelada.

Per la seva banda, el preu de la bombona de butà se situa en 12,74 euros, després d'haver pujat un 4,86% al novembre, per la qual cosa caldrà esperar a mitjans de mes per veure si es torna a encarir.





NOUS IMPOSTOS I HABITATGE





En el capítol d'impostos, el nou Govern podria reprendre algunes de les mesures acordades per als fallits Pressupostos de 2019, com un augment de l'IRPF per a les rendes molt altes i una tributació mínima d'un 15% en societats, així com una alça de l'1 % en Patrimoni per a fortunes de més de 10 millones.Asimismo, podria recuperar la idea de baixar de el 10% a el 4% l'IVA dels productes d'higiene femenina i de l'21% a l'10% el de serveis veterinaris, i també estan pendents el nou impost als serveis digitals ( 'Taxa Google') i la creació d'l'impost sobre transaccions financeres ( 'Taxa Tobin'), així com el nou impost a l'dièsel per equiparar-lo a el de la gasolina i altres tributs 'verds'.





En matèria d'habitatge, les previsions dels principals portals i agents immobiliaris apunten a una alça dels preus tant en la compra com en alquiler.Fotocasa xifra l'augment en el 3%, Moody 's en el 5,5% i Servihabitat el situa en el 4,8%, amb una alça en compravendes de el 4%. Pisos.com calcula que el cost d'adquirir un habitatge serà entre un 2% i un 4% més gran, i el de l'lloguer entre un 4% i un 6% més alt.





A més, el Govern ha aprovat els coeficients d'actualització dels valors cadastrals per al 2020, que implicarà a 1.092 municipis, el que tindrà efectes en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). L'actualització dóna com a resultat unes pujades i baixades mitjanes globals que arriben al 3%, si bé l'increment màxim no supera el 5%.