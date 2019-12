L'AVE avançarà cap a Galícia, Múrcia i Burgos, i aconseguirà travessar Madrid l'any que ve

La connexió subterrània d'Alta Velocitat entre les estacions madrilenyes de Chamartín i Atocha també està programada per a aquest any, el que possibilitarà la fita de realitzar trajectes AVE transversals sense necessitat de canviar de tren a la capital.

















En conjunt, s'estima que durant 2020 es posaran en servei fins a uns 300 nous quilòmetres de ferrocarril d'Alta Velocitat, de manera que aquesta xarxa superarà la cota dels 3.500 quilòmetres de longitud i es reafirmarà com la segona més gran de l'món, després de la xinesa , i la primera d'Europa. El nou 'estirada' de l'Alta Velocitat espanyola coincidirà a més amb la seva obertura a l'entrada de nous operadors que trencaran el monopoli de Renfe i competiran amb aquesta empresa a partir de l'desembre de 2020.





El primer pas de l'creixement previst per al nou any tindrà lloc a uns dies, quan el 13 de gener es posi en servei la variant de Vandellòs, a Tarragona, una línia de 64 quilòmetres que connectarà amb la línia AVE Barcelona-frontera francesa. Segons Adif, constitueix una "peça clau en el desenvolupament de l'Corredor Mediterrani i generarà importants beneficis per als trens que circulen pel sud de Catalunya i l'eix de Llevant". En concret, permetrà retallar en una mitja hora el temps de viatge entre Barcelona i València.





Pel que fa a la connexió AVE subterrània entre les estacions de Madrid-Chamartín i Madrid-Atocha, "es tracta d'una infraestructura clau per a la liberalització" de l'transport de viatgers en tren, segons ha destacat la presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, a una entrevista amb Europa Press. L'enllaç consisteix en un túnel de 7,3 quilòmetres de longitud que travessa el 'cor' de la capital, atès que discorre per sota dels carrers Serrano o de l'Jardí Botànic, de vuit línies de metro i d'altres dos túnels ferroviaris. Aquesta connexió permetrà realitzar viatges directes per tota la xarxa AVE, des de les línies de el Nord, que fins ara parteixen i arriben a Chamartín, i les de l'Sud i Est, que tenen origen i destinació a Atocha.

AVE A GALÍCIA





Durant 2020 es posarà a més en servei un nou tram de l'AVE a Galícia, el traçat de 110,75 quilòmetres que uneix Zamora i la localitat de Pedralba de la Pradería, que ja està en fase de proves i que inclou la nova estació de Sanabria. Aquest tram suposarà una nova retallada en els temps de viatge en tren des d'aquesta Comunitat i Madrid. Així, el trajecte entre Ourense i la capital quedarà en tres hores i mitja, gairebé una hora menys respecte a les quatre hores i 22 minuts que cal invertir actualment, amb l'AVE fins a Zamora. No obstant això, Adif confia que al llarg de l'any concloguin totes les obres que resten per completar el corredor fins a Galícia i s'iniciïn les corresponents proves.





PRIMER PAS PER ARRIBAR A MÚRCIA





Adif espera així mateix posar en servei al llarg de 2020 la primera fase de la connexió AVE a Múrcia, els al voltant de 52 quilòmetres que disten entre Monforte del Cid i Oriola-Beniel.

La resta de la connexió està pendent de les obres de soterrament de l'arribada de l'tren a la capital adjudicades al començament de 2019. Pel que fa a l'AVE a Burgos, "s'acaben d'acabar les obres, de manera que la seva posada en marxa d'aquí a 2020 dependrà de el temps que portin les preceptives proves ", segons va detallar la presidenta d'Adif en una entrevista Europa Press.





Es tracta de la connexió de 89 quilòmetres de longitud entre Venda de Banys (Palencia) i Burgos, que suposa una extensió de l'AVE que uneix Madrid amb Valladolid, Lleó i Palència, ja en servei.

Durant 2020 se seguirà treballant en la resta de corredors AVE actualment en construcció, com l'AVE a Extremadura, la connexió a Astúries, la Y basca i el Corredor Mediterrani.