Nicolás Redondo creu que el PSC perjudica "un projecte d'esquerres i nacional"

L'exdirigent d'el PSE Nicolás Redondo considera que el PSC és "un element perjudicial per a un projecte d'esquerres i nacional", perquè defensa "polítiques identitàries" que són "incompatibles amb la llibertat, la igualtat, la raó i el cosmopolitisme". Sent així, "com pot algú creure que són progressistes?", S'ha preguntat en una entrevista amb Europa Press.

























Redondo ha advertit que la política identitària, "quan és utilitzada per les classes dirigents", és "absolutament incompatible amb la igualtat, perquè defensa privilegis"; amb la llibertat individual, perquè divideix entre "els nostres" i "els enemics"; amb el "cosmopolitisme, perquè és una política de llogaret" i amb la raó, perquè utilitza els sentiments.





A més, ha avisat que el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, "té tot el dret a demanar una nació de nacions" - "jo no sé el que és però ell sembla que sí que ho sap", ha dit-- però creu que, tot seguit, els socialistes li haurien d'exigir "que sigui coherent i digui que si Espanya es converteix en una nació de nacions la Constitució de l'78 ha deixat d'existir".





ICETA TÉ "MITJÀ colonitzat A EL PSOE"





En aquest context, ha mirat als 'barons' socialistes, per preguntar-se si de cas "ningú està profundament en desacord amb el que diu Iceta", si "tots són capaços d'assimilar que Iceta tingui mig colonitzat a l'PSOE" i que, amb la seva aposta per la "nació de nacions", pugui dir com es defineixen a si mateixos els espanyols. "¿O és que tenen a Iceta per una persona insubstancial?", Ha prosseguit.





En la seva opinió, és possible pactar amb els nacionalistes, "un pacte de conveniència pel bé de país", però el problema és que "en certa mesura els pactes amb els nacionalistes han substituït el projecte polític": "Ells mantenen el seu, pactin el que pactin volen la independència, i nosaltres anem fent de l'pacte nostre ideari ".





Avui militant de base, diu que no ha sentit la necessitat de deixar el PSOE, tot i que no sap què passarà en el futur. Això sí, assegura que si a Catalunya sorgís una altra força progressista amb un "projecte nacional inequívoc" la recolzaria, usant "tot el marge de maniobra" que dóna el que el PSC sigui un partit diferent.





Rodó considera que quan les direccions de el PSOE han estat fortes, des del punt de vista intel·lectual i dels seus suports, el PSC "no representava cap perill" i davant Felipe González i Alfonso Guerra "personatges tan importants com (Joan) Maragall o (Raimon ) Obiols eren simples adorns ".





Davant la negociació el PSOE amb ERC per formar Govern, ha advertit als seus companys de partit que "el silenci mai és bo, ni per disciplina ni per lleialtat". Redondo ha recordat que ell es va quedar "molt sol" defensant que al País Basc el PSOE hauria de pactar amb el PP "perquè el PNB estava més a prop dels que donaven legitimitat a ETA que de les víctimes", però després el temps li va donar la raó.





"UN MAL FAVOR A EL PSOE JA ESPANYA"





"Això em porta a poder dir que són més lleials els que aixequen la veu que els que s'amaguen en el silenci", ha afegit. És més, ha afirmat que "alguns dels que estan en silenci seran els que li donin les primeres palades a Pedro Sánchez quan mori políticament", i amb això li fan "un mal favor a l'PSOE i un mal favor a Espanya".





En política, ha opinat, "cal ser valent", encara que "per no ser-ho sempre hi ha justificacions: que els altres tenen la culpa, que no tenim altra opció, que no hi hagi terceres eleccions ...". "Sempre hi ha altres possibilitats, fins eleccions", ha tancat, tot i que no ha volgut valorar si, en aquesta situació, serien preferibles uns tercers comicis.





Rodó està convençut que, en aquesta negociació per formar govern, el PSOE no cometrà cap il·legalitat però tem que "l'espai de cessions polítiques pot ser molt ampli sense ser il·legal".





Així, ha explicat que si es crea una taula de negociació, ja sigui de partits o entre governs, "fora de l'àmbit constitucional", això ja seria una "impugnació de la Constitució de l'78", perquè equivaldria a reconèixer que no té capacitat per resoldre els problemes: "No és il·legal, però sí que és un cop dur a la legitimitat i la fortalesa de la Constitució".





PORTAR L'ADVOCACIA A LA POLÍTICA ÉS "BOLIVARIÀ"





En la mateixa línia, ha advertit que el fet que ERC "situï a l'Advocacia de l'Estat en un àmbit de negociació política" és una cosa que ens acosta a "els països bolivarians". Opina que els advocats de l'Estat "es resisteixen a ser manipulats", però creu que el sol fet que tinguin sobre ells el focus polític "porta a l'afebliment de l'Estat".





De fet, veu especialment "sorprenent" que sigui el PSOE, un partit d'esquerres que per la seva naturalesa considera l'Estat com un "instrument d'igualtat social", el que estigui disposat a obrir una porta per la qual l'Estat es va "desfilant "i que no se sap on va a acabar.





Per Rodó, la descripció més gràfica del que és una crisi política és "quan el inaudit es converteix en rutinari". Al seu parer, que el Govern pugui dependre d'un partit que té als seus dirigents a la presó "per una sentència de Tribunal Suprem per delictes molt greus pot ser qualsevol cosa però no és normal" i "no és acceptable mai". "Sorprendrà a França, a Alemanya, al Parlament Europeu, en qualsevol país democràtic", ha assenyalat.





D'aquesta manera, creu que "no és veritat" que, com diuen alguns 'barons' socialistes, a l'PSOE no li quedés més opció que negociar amb ERC. Això sí, ha reconegut que altres possibles vies van quedar tancades perquè "ja el primer dia es va optar per un eix PSOE-Podem" i això deixava com a única opció el suport dels independentistes.





En la seva opinió, l'acord PSOE-Podem és legítim, però "situa a la política a la perifèria" i no en les "posicions moderades" que conformen el "punt virtuós de les democràcies social-liberals".





Això sí, creu que el fet que Sánchez "s'equivoqui" no "redimeix" a el president de PP, Pablo Casado, també equivocat al no proposar un acord. Rodó creu que Casado està davant la disjuntiva de baixar a l ' "fang" i convertir-se en un partit útil, o seguir en una "posició testimonial" i aquí "li guanyarà Vox, que sempre serà més contundent i tindrà menys límits".





L'AMBIENT AFAVOREIX A VOX





Al seu parer, "l'ambient general està afavorint a Vox", el partit que "millor representa la por a el futur" i que es beneficia tant de l'acord PSOE-Podem, com de la dependència d'ERC i també que el PP "hagi mostrat aquestes setmanes una inactivitat gairebé mortal".





Redondo ha assegurat que el preocupa el futur de l'PSOE, però el preocupa molt més Espanya. Per això ha impulsat --al costat de Joaquín Leguina o Francesc de Carreras, entre d'altres--, el manifest 'L'Espanya que reuneix', que representa un espai central "orfe".





El col·lectiu no mostra la seva preferència per un tipus de govern concret, però sí demana als partits constitucionalistes que parlin per "situar la política al centre". Ara es presentarà en ciutats com Madrid, Toledo, València o Badajoz.





Els seus impulsors tenen por que Espanya torni, un cop més, a perdre el tren de la història en un moment de revolució tecnològica. Segons ha dit, l'independentisme, "en un moment molt complicat per a Espanya va demostrar que no té força per aconseguir la independència, però sí per col·lapsar el sistema" i això és el que cal evitar.