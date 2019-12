Castella-la Manxa demanarà acabar amb el règim de visites per als maltractadors condemnats

Castella-la Manxa vol obrir el debat nacional sobre la necessitat de canviar les lleis que evitin que aquells pares que hagin estat condemnats per maltractament puguin veure els seus fills i filles en règim de visites.

























Es tracta d'una mesura que ja contempla el Pacte d'Estat contra la Violència Masclista, però que segueix pendent, tot i haver estat reivindicada per diferents institucions com el Consell General de Poder Judicial o el Defensor de el Poble. El Pacte preveu el "caràcter imperatiu" de la suspensió de les visites en els casos en què el menor "hagués presenciat, patit o conviscut amb manifestacions de violència".





És la mesura 204, a la qual li segueix la prohibició de visites quan el pare ha estat condemnat i es troba a la presó. "Al nostre país cal fer una reflexió sobre si hem de sotmetre als nens i les nenes que són víctimes de violència de gènere a tenir règim de visites amb maltractadors que han estat condemnats en ferm. Els puc dir, per l'experiència que tenim a Castella-la Manxa, que per a ells és molt dolent, nefast des del punt de vista psicològic ", ha advertit la consellera d'Igualtat, Blanca Fernández, en una entrevista amb Europa Press.





I és que, segons la responsable castellanomanxega d'Igualtat, els professionals de el programa d'assistència psicològica a menors víctimes de violència de gènere expliquen que "cada cap de setmana que aquestes criatures tenen a veure als seus pares, condemnats per maltractament, la ferida es torna a reobrir ". "I això de forma permanent. És molt difícil que tanqui mentre aquesta situació romangui", ha previngut.





"El Govern de Castella-la Manxa defensa l'interès superior de l'menor sobre totes les coses, sobre qualsevol circumstància. Cal fer una reflexió molt seriosament al nostre país sobre si el normal és que els maltractadors tinguin dret a visitar els seus fills. això hauria de ser l'excepcional i haurien de demostrar que estan capacitats per veure'ls ", ha assenyalat.





Per aquest motiu la responsable d'Igualtat hagi assegurat que elevarà les dades de què disposa en aquest sentit davant la Conferència Sectorial d'el ram per obrir el debat en l'esfera nacional.

"Són les víctimes que no tenen veu. De vegades, alguns d'ells, han rebut la primera pallissa al ventre de la seva mare i és molt complicat que ells puguin parlar, de vegades no ho fan durant molts anys. I el Govern de Castella -La Manxa ha de donar-los veu ", ha insistit.





Finalment, i després d'assegurar que encara no ha tingut contactes amb altres regions per abordar aquesta qüestió doncs, abans de fer-ho, vol aportar un estudi "rigorós i seriós", la consellera d'Igualtat ha destacat que alguna comunitat, com Extremadura, s'ha interessat pel programa autonòmic d'assistència psicològica a menors víctimes de violència de gènere implantat a Castella-la Manxa des de l'any 2014.