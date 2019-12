Advocats de l'Estat rebutgen "qualsevol intent de pressió o amenaça"

Els advocats de l'Estat han rebutjat "qualsevol intent d'ingerència o pressió" i "especialment d'amenaça" en el cas d'Oriol Junqueras, i han subratllat que són "professionals de l'Dret" que actuen "amb estricta subjecció a criteris tècnic-jurídics".

















El consell directiu de l'Associació d'Advocats de l'Estat ha emès aquest diumenge un comunicat "davant les recents informacions publicades", en què "rebutja qualsevol intent d'ingerència o pressió i especialment d'amenaça que tingui per finalitat desvirtuar o condicionar l'exercici de les funcions de l'Advocacia de l'Estat ".





Els advocats de l'Estat subratllen que han d'actuar en els seus escrits processals i informes "amb estricta subjecció a criteris tècnic-jurídics". "Som professionals de el Dret i servidors públics per oposició que garantim des de 1881 la submissió a la llei i als el Dret. Això és el que ens uneix", conclou el comunicat.





Es preveu que les al·legacions de l'Advocacia de l'Estat a la sentència de Tribunal de Justícia de la UE sobre la immunitat de el líder d'ERC, Oriol Junqueras, com a eurodiputat es presentin aquest dilluns 30 de desembre. El passat 19 de desembre, el Tribunal de Justícia de la UE va dictaminar que l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC va haver de ser reconegut com a eurodiputat des de la proclamació oficial dels resultats de les eleccions a Parlament europeu de el passat mes de maig i gaudir " des d'aquest mateix moment "d'immunitat per poder assistir a la sessió constitutiva de l'Eurocambra a Estrasburg (França) el 2 de juliol.





La cort amb seu a Luxemburg deixa no obstant això en mans de Tribunal Suprem espanyol "apreciar els efectes aparellats a les immunitats de què gaudeix" Junqueras per l'article 9 de l'protocol sobre privilegis i immunitats de la UE, d'acord a el dret europeu, ara que el exvicrepresidente de la Generalitat ha estat condemnat pel Suprem a 13 anys de presó i inhabilitació absoluta pel delicte de sedició.





La Fiscalia va trigar tot just unes hores a reaccionar a la decisió del tribunal europeu, oposant-se a l'excarceració de el líder d'ERC i sol·licitant a la Sala que el va jutjar l'execució immediata de la seva pena d'inhabilitació com europarlamentari.





La portaveu de l'Executiu en funcions, Isabel Celaá, ha assenyalat aquest divendres que les al·legacions de l'Advocacia "no determinen a punt final la decisió de Tribunal Suprem", els serveis jurídics estaran estudiant també com aplicar la sentència de tribunal de Luxemburg.





Celaá ha explicat que el retard del pronunciament de l'Advocacia --la resta de les parts personades en el judici del 'Procés' ja s'han manifestat-- respon a l ' "estudi profund" que aquest òrgan està fent respecte d'una sentència "innovadora" del Tribunal de Luxemburg que "canvia la doctrina" que hi havia fins al moment, segons la qual cada Estat membre de la UE decidia en quin moment els seus nacionals elegits en els comicis al Parlament Europeu obtenien la condició d'eurodiputats.