El Barça guanya al Reial Madrid en un festival de cistelles al Palau

El Barça s'ha sotmès aquest diumenge a el Reial Madrid (83-63) gràcies a una exhibició defensiva en el primer quart, en què ha deixat a el conjunt blanc en només 5 punts. El Madrid ha estat per moments un ninot en mans de l'equip blaugrana i, no ha trobat arguments ofensius per remuntar davant un equip solidari amb moltes més solucions en atac i sobretot amb ganes de rescabalar-després de les dues derrotes en els dos últims clàssics.

















Mirotic, amb 20 punts, va ser el màxim anotador d'un Barça que va aconseguir una victòria molt col·lectiva.





Els blaugranes van obrir el partit amb un 8-0 i no van deixar anotar a el Madrid fins que havien transcorregut quatre minuts i mig.





Oriola, Hanga i Kuric van anotar consecutivament de tres per establir la màxima diferència de 21 punts (35-14). El duel va entrar llavors en una fase embolicada de la qual li costaria sortir, i en què el Madrid es va saber moure millor. Un parcial de 0-8 i una tècnica a Pesic, que va protestar una de les moltes faltes en atac assenyalades va permetre als blancs, que van dominar el rebot ofensiu, anar-se'n vius a la mitja part (39-27).





La victòria no li batsaba a uns jugadors hipermotivados, que van lluitar fins al final per obtenir la major renda possible, per a delit un Palau enfervorit i en el qual, com en el Wizink Center, massa vegades es van sentir insults a l'rival.