L'última data que sona amb més força per investir Pedro Sánchez és el proper 5 de gener. Encara socialistes i republicans esperen que l'Advocacia doni a conèixer el seu informe sobre la immunitat de Junqueras, la veritat és que el PSOE desitja que el procés es substanciï com més aviat millor.





Un debat d'investidura entre el 2 i el 4 de gener garantiria que Sánchez fos investit abans del dia de Reis i donaria temps a ERC a convocar seu Consell Nacional, un pas "imprescindible" per tancar un acord de governabilitat amb el PSOE.





"ERC analitzarà internament en els pròxims dies la proposta i l'estat de la negociació, però descarta que es faci el Consell Nacional imprescindible per tancar un possible acord abans d'acabar l'any", han explicat les mateixes fonts.









ERC ES FA PREGAR





Amb tot, ERC ja va avançar que l'acord està pendent de les "últimes concrecions", en una negociació que s'ha intensificat en els últims dies.





El Govern va explicitar divendres que confiava que l'informe aparegués el dilluns i, si aquest és favorable a les tesis d'ERC, podria haver-hi un acord que no podria tancar-se definitivament abans de final d'any, ja que el Consell Nacional no es convocarà abans de l'1 de gener.





Els republicans, que en tot moment han insistit en no voler deixar-se portar per les presses, reuniran aquest dilluns a la tarda al seu Executiva per analitzar la situació i decidir els propers passos.