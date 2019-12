Condemnat a tres anys de presó un científic xinès que va modificar nadons genèticament

Un tribunal de la ciutat de Shenzhen ha condemnat aquest dilluns el científic xinès He Jiankui a tres anys de presó per editar genèticament embrions humans.





Jiankui també haurà de pagar una multa de tres milions de iuans (gairebé 384.000 euros), segons ha informat l'agència estatal de notícies xinesa, Xinhua.





El científic va anunciar al novembre del 2018 que havia editat els gens d'unes bessones perquè fossin resistents al VIH, però Xinhua ha afegit que han nascut tres nadons modificats genèticament de l'experiment. He va especificar que va fer servir la tecnologia d'edició genètica CRISPR-Cas9, que permet als científics bàsicament tallar i pegar ADN.









La Comissió Nacional de Sanitat de Xina va apuntar que estava "molt preocupada" i va ordenar a les autoritats sanitàries que investiguessin el cas. "Hem de ser responsables de la salut del poble i actuarem en això segons la llei", va explicar en un comunicat.





Per la seva banda, l'Universitat de Ciència i Tecnologia del Sud de Shenzhen, on He té una càtedra associada, va assegurar que no sabia res del projecte i que l'investigador estava en excedència sense sou des del febrer anterior.





"Entenc que la meva feina serà polèmica, però crec que que les famílies necessiten aquesta tecnologia. I estic disposat a acceptar les crítiques per elles", va argumentar el científic.