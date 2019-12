Desigualtats destructives

La nostra societat s'està trencant per les desigualtats i per la falta de resposta a les mateixes dels grups progressistes, el missatge del qual no arriba. Davant el conservadorisme reforçat pels missatges neoliberals més ultres, que prometen una defensa patriarcal de la societat, ha calat que és millor viure sota el paraigua protector del pare estricte abans que en una societat progressista. S'ha reforçat la visió d'una societat sense més sortida que tancar portes i finestres perquè ningú entri a casa seva, voltant-la amb sentinelles perquè els seus murs no puguin ser assaltats. És la por a perdre el poc aconseguit, però s'interioritza davant d'un discurs dispers i mancat de missatge directe.





El progressisme s'ha perdut dissertant sobre coses que no són avui en dia vitals per a una ciutadania perplexa i tenallada, amb un sistema polític complex i distant. I amb l'agreujant que s'ha allunyat de la participació efectiva d'una ciutadania res integrada en el sistema.





Les ciutadanes i ciutadans no entenen el que passa i assenyalen els polítics com el centre dels problemes que pateixen, reforçant aquesta idea la manca de diàleg que constaten. La seva veu, la veu de la ciutadania, no s'escolta, i només se la valora després d'obrir les urnes, procediment democràtic que s'està convertint en una arma enverinada. I és que portar a la ciutadania a votar sense haver realitzat un canvi de cultura dels objectius que es precisen per progressar és un brou de cultiu perquè els populismes conservadors resultin atractius amb els seus missatges salvadors i els seus himnes patriòtics, defensors dels valors de segles passats.





Els que creiem en el canvi social com un camí per a la sostenibilitat de la planeta som culpables de no explicar-ho de manera atractiva. Cal explicar molt bé com es pot fer i quins nous beneficis s'obtindrien davant de l'abisme populista i neoliberal a què ens estem abocant: una societat més desigual, destructiva de valors i radicalment conservadora. Afrontem el perill d'un gran pas enrere per la por a una societat oberta, i és que la dictadura algorítmica -en expressió de Marta Peirano- està sent capaç amb els seus missatges invisibles de transformar el pensament, l'ànima i fins al cor d'una ciutadania òrfena de missatges convincents. Perquè mentre vivim una situació de desigualtats creixents ningú comprèn el que passa i per què passa, perquè ningú ho explica bé.





Vivim una societat que està llançant a les escombraries generacions senceres de joves amb preparació i capacitats excel·lents perquè no han trobat el seu lloc de treball. La descoordinació existent entre formació i necessitats del món laboral és, lamentablement, cada vegada més freqüent, i les persones viuen sense opcions per ascendir a l'escala social malgrat els seus estudis. A les desigualtats econòmiques de renda i riquesa s'uneixen altres bretxes: en el camp de l'Educació, des de la primària fins a la Superior; en l'accés a les tecnologies i als diversos dispositius que hem adoptat -i ens han impost- per viure enganxats a les xarxes. I sense oblidar que en tot això no sabem molt bé com encaixar el canvi climàtic, les polítiques de gènere, els conflictes de què impulsen la violència com a sortida, i finalment els problemes de la migració.





Fins fa poc, aquestes qüestions semblaven molt allunyades de les nostres vides, però ara diàriament obren els telenotícies. Les oportunitats que fa escassos anys es consideraven un luxe, avui són part del consum diari i s'han convertit en necessàries per competir i sobreviure. Si les analitzem, trobem que totes aquestes noves necessitats es troben tan arrelades en la nostra vida, de mantenir un mòbil és tan necessari com comprar una barra de pa.





Aquesta crisi és provocada per la visió a curt termini dels partits polítics, que viuen obsessionats pel seu poc marge de maniobra, i no poden explicar les seves polítiques ni els seus projectes desconnectats com estan d'aquesta ciutadania absent i cada vegada menys interessada a participar-hi.





Estem en el que es pot denominar en caiguda lliure: en votants, en afiliats, en suports socials, i en la manca d'aquesta identitat comuna que amb tant d'encert reclamava Przeworski. Es viu més per als escenaris electorals, per als interessos fragmentats i per fomentar els desencants ciutadans sobre els canvis que la mateixa fragmentació política exigeix, presentant el diàleg i els acords com un imaginari frankensteinià que ens porta al desastre. Es destrueix la política per enfortir la nova visió d'una dictadura algorísmica, perquè ja amb el control existent no es necessita la policia política: la Gestapo ha estat substituïda per la por al desconegut i tots ens hem convertit en presoners d'un missatge de la por.





La conclusió és que afrontem un moment crític, en el qual la comunicació política s'ha convertit en una cosa essencial. Els debats oberts amb les ciutadanes i ciutadans són un camí abandonat que cal recuperar, i els debats amb la joventut són el principi d'aquesta solució. Cal obrir espais en què es parli sense por i sobretot dels canvis que s'han de produir i que si no anticipem ens determinaran encara més. Per fer-ho no podem començar per dalt, sinó des del local, amb debats en cada municipi, a cada barri, en els grups de joves, als centres educatius, perquè les persones joves incorporin les seves iniciatives en el disseny del seu propi futur. Cal una nova ruta per millorar les institucions i adaptar-les a la realitat, perquè en cas contrari, retrocedirem en el temps i en llibertat. Si només ens dediquem a lamentar-nos, ens debilitarem: cal un full de ruta per desbloquejar totes les vies possibles cap a un futur diferent.