Els republicans porten els Reis a Puigdemont i Comín

Diuen que hi ha persones que neixen amb una estrella i altres que neixen estrellats per molt esforç que facin. Estan predestinades les persones? Deia Henri Frédéic Amiel, filòsof moralista, que "el destí té dues formes d'aixafar-nos: rebutjant els nostres desitjos o complint-los". L'última afirmació és la d'aplicar Carles Puigdemont, que el "destí" li ha portat -gràcies a ERC- a la seva entrada al Parlament Europeu, el mateix que a Toni Comín, que els dos formen el duo de Brussel·les.





Té el seu interès que després que Puigdemont sortís pitant quan intuïa que el seu següent estatge podia ser una cella reduïda -deixant al vicepresident del seu govern, Oriol Junqueras, a peu de la justícia, sense intenció de marxar de Catalunya-, sigui ara ERC -per les seves negociacions i abstenció perquè Pedro Sánchez sigui investit president del govern- la qual es beneficiï de les peticions dels republicans per la seva postura. "La sort és una fletxa llançada que fa blanc en qui menys ho espera", deia Konrad Adenauer, a qui no cal presentar-lo.





Quan Puigdemont i Comín van conèixer la notícia per la qual el Tribunal de Justícia Europeu els autoritzava a recollir l'acta de diputats, el primer que van fer és anar a recollir-la. Abans de comptar amb les seves acreditacions de senyories van passar per la recepció per poder accedir al recinte. Amb aquesta credencial que és necessària -per totes les persones que no estan acreditades- per poder entrar, es van fer la foto com si aquesta fos la seva acta/targeta de diputats. És igual, va fer la mateixa il·lusió que un nen una joguina nova.





El que ve ara és que els dos nous eurodiputats, amb immunitat però no amb impunitat, rebran cada un sou -per quant de temps?- 7.000 euros als quals cal sumar dietes, viatges i altres prebendes. Això sí, els viatges molt limitats per si de cas. És normal que els dos saltessin d'alegria davant el premi gros de la loteria que els havia tocat. Alguns diran que han estat elegits, però s'obliden d'explicar que la seva presència a les llistes -un a JxCAT i l'altre a ERC- van ser per aconseguir la immunitat, sabent al que s'exposaven. Com en els jocs, sempre hi ha dues parts, la primera es coneix i la segona està per arribar... Sigui com sigui, de moment, no sabem si amb efecte retroactiu, el sou el tindran fins a nova ordre.





Així que a Puigdemont i la seva ombra belga els han portat els reis seu regal abans que a la resta dels nens. Que ho gaudeixin, perquè el jutge Llanera, tot i les pressions que no explica, segueix amb la seva idea d'activar l'euroordre.





Passi el que passi, Puigdemont i Comín acabaran l'any millor del que el van començar. Podran prendre el raïm amb part dels seus familiars, que es desplaçaran al fred i peculiar país i fins podrà brindar amb els seus amics flamencs que estan encantats de la vida...





El que els espera als dos polítics fugits en aquest 2020 és cosa de la justícia i de la política. Un inici d'any ple de sobresalts i de mesures que poden resultar sorprenents no només per a ells, sinó per a la resta de la ciutadania, que mira amb sorpresa totes les coses que estan succeint. Moltes de les quals no s'ajusta al sentit comú i sí a la il·lògica de la política.





Que res els amargui el raïm. Bona entrada d'any i gaudeixin d'aquests dies, que passen ràpidament.