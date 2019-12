​José María Durán torna al RCD Espanyol

El Consell d'Administració del RCD Espanyol de Barcelona ha nomenat José María Durán com a nou director general de club. Durán, que ja va estar a l'entitat com a director financer entre setembre del 2014 i febrer del 2016, torna al RCD Espanyol després de tres anys al Getafe CF.









Llicenciat en Administració i Direcció d'Empresa per Esade, el nou màxim executiu del club compta amb una àmplia experiència en aquest sector. Al 2012 va ser fitxat com a director general pel RCD Mallorca, càrrec que va exercir fins a gener del 2014. Al setembre d'aquell any va signar com a director financer del RCD Espanyol i, després de la venda a Rastar Group, va canviar l’entitat blanc-i-blava al febrer de 2016 per convertir-se en el primer executiu del Getafe CF.





En la seva trajectòria professional ha destacat per ser un impulsor de projectes i la gestió de companyies amb esperit emprenedor i orientat a generar valor per a l'accionista. A més a més, destaca per ser especialista en la gestió en entorns complexos, la refocalització de negocis i en el desenvolupament de mercats. Durán començarà a exercir el seu nou càrrec a partir del 8 de gener.