JxCat reitera el "no és no" a Sánchez després del programa de PSOE-Podem

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha afirmat aquest dilluns que es mantenen en el compromís electoral i el "no és no" a la investidura de president en funcions, Pedro Sánchez, després d'anunciar-se el programa de govern de coalició PSOE-Podem.





"Des de l'1-O els independentistes no estem per garantir una 'Espanya forta i cohesionada'. Per a Catalunya és 'més del mateix', cap diferència amb altres governs i no presagia res de bo", ha dit Borràs en un apunt a Twitter .





Així, la portaveu de JxCat s'ha preguntat: "Per això volien que ens replantegéssim el vot? Ens mantenim en el compromís electoral: no és no!