Torra insisteix en l'autodeterminació i rebutja que l'inhabiliti la Junta Electoral

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida al diàleg polític però ho ha condicionat al fet que Catalunya pugui exercir el dret a l'autodeterminació: "No hi ha cap solució real per a Catalunya que no impliqui reconèixer el dret a l'autodeterminació i al seu exercici".





Torra ha insistit que rebutjarà una inhabilitació no decidida pel Parlament, com marca l'Estatut: "No permetré, ni acceptaré, que un tribunal -i encara menys una junta política- suplanti la sobirania dels catalans".





En el seu missatge institucional de Cap d'Any des de la Generalitat, ha dit aquest dilluns que el seu judici per mantenir una pancarta a favor dels presos sobiranistes en període electoral ha estat un dels exemples de l'"ús de la justícia per fer política" durant aquest any.





Ha afirmat que la sentència a inhabilitació -encara no ferma- "ja estava escrita quan va començar el procés judicial" i pretén inhabilitar el president de la Generalitat, sigui qui sigui, pel que no ho considera una inhabilitació personal.





En fer balanç del 2019, ha considerat que és un any més en què els catalans han "viscut en una democràcia segrestada" per aquest judici, pel judici de l'1-O i per la presó contra membres dels CDR.





"I, ara mateix, l'estat espanyol infringeix la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Es ha d'alliberar immediatament a el vicepresident Oriol Junqueras i, també en conseqüència, declarar la nul·litat del judici al procés", ha reivindicat.





Per tot això, ha demanat que 2020 sigui "l'any de la democràcia retrobada" amb l'objectiu que els catalans es governin sota els principis de democràcia, diàleg i drets humans.





Sobre el diàleg, ha concretat que la seva disposició és absoluta, però que dialogar "vol dir continguts concrets i compromís de solucions polítiques i democràtiques", entre les quals inclou que els catalans decideixin el futur polític de Catalunya.





També ha avisat que diàleg implica "reconeixement. I, en aquest cas, vol dir bilateralitat".





FALTA UNITAT INDEPENDENTISTA





Torra ha demanat a l'independentisme "recuperar el sentit de la unitat" que va permetre organitzar l'1-O i ha reclamat a més revertir els dèficits democràtics, econòmics i de benestar que ell diagnostica en la societat catalana.





En parlar de dèficits econòmics, ha definit com un llast constant l'"asfíxia financera, inversora, i el dèficit dinfraestructrures".