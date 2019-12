Divuit anys després que l'euro substituís la pesseta com a moneda de curs legal, el Banc d'Espanya ha comunicat que al 31 de desembre de 2020 serà l'últim mes per bescanviar pessetes per euros. El canvi es pot fer a la seu de l'entitat a Madrid o a qualsevol de les seves sucursals.









Tots els bitllets de pesseta posteriors a 1939 són canviables, els emesos entre 1936 i 1939 hauran de ser analitzats per experts i les monedes només seran admeses si estaven en circulació l'1 de gener de 2002, ja que les anteriors van ser substituïbles fins al 1997. A més, serà l'última oportunitat per canviar monedes commemoratives, de col·lecció i especials.





Les pessetes podran ser canviades tan sols en el Banc d'Espanya de Madrid o a sucursals, el termini per bescanviar en entitats financeres va finalitzar el 30 de juny de 2002. Legalment no hi ha quantitat límit canviable, però s'aplica la normativa vigent per a la prevenció del blanqueig de capitals.





Al novembre de 2019, les últimes dades reflectien que l'import de bitllets i monedes en pessetes que faltava per retirar era de 1.610 milions d'euros, un 3% del saldo total en circulació al tancament de l'any 2001, just abans del canvi a l'euro.