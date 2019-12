Aquestes són les tres condicions que Sánchez ha imposat a Iglesias com a vicepresident

Està per veure com seran les relacions entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias ara que no només compartiran Consell de Ministres, sinó que el segon mantindrà una posició subordinada amb el primer com a vicepresident. De moment, Sánchez ha optat per deixar-li clar a Iglesias quines són les línies vermelles que el de Podem no pot traspassar.





Segons informa 'El Confidencial Digital', una de les primeres condicions ha estat que no es repeteixi cap visita a Junqueras a la presó de Lledoners. Així mateix, Sánchez ha reclamat a Iglesias bon tracte per al Rei i que abandoni la seva pretensió de convertir Bankia en un banc públic.









El digital expressa els tires i arronses que en la negociació entre PSOE i Podem han sorgit al llarg d'aquests mesos --la limitació dels lloguers o el control d'institucions com l'Agència Tributària o la Seguretat Social han estat alguns dels episodis que van aixecar més polseguera entre els socis--.





Pel que sembla, l'entesa ha estat possible perquè Iglesias ha rebaixat aparentment les seves pretensions, adoptant un perfil baix potser a l'espera de veure com comença a caminar l'executiu. La veritat és que els podemitas saben que la seva arribada a el Govern inquieta alguns sectors econòmics i per això s'han curat en salut moderant el seu perfil durant les últimes setmanes.