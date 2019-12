​ERC i PSOE pacten un referèndum encobert a Catalunya sobre els acords de la taula del diàleg

"Els acords seran sotmesos a validació democràtica a través d’una consulta a la ciutadania de Catalunya". Aquesta és la frase clau que figura al pacte entre PSOE i ERC i que permetrà als republicans investir a Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol sense perdre bous i esquelles entre l'electorat independentista.





ERC ha aconseguit que el Partit Socialista cedeixi a la celebració d'una consulta però desvinculant-la de l'autodeterminació, ja que la consulta versarà sobre els acords que s'assoleixin a la futura taula de diàleg entre Governs.









No obstant això, no hi ha calendari per a acabar les negociacions, segons l'Ara' --el diari que ha donat la informació en exclusiva--, que afegeix que el PSOE pretenia que el fòrum de diàleg fos la Comissió Bilateral Generalitat-Estat prevista en l'Estatut.





La notícia constata a més que el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va informar el dissabte personalment al líder del partit, Oriol Junqueras, del contingut de l'acord, i que també compta amb el vistiplau de la secretària general, Marta Rovira.