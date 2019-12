Barcelona celebra el Cap d'Any amb un espectacle amb la llum i el foc com a protagonistes

L'avinguda Maria Cristina de Barcelona acollirà la nit d'aquest dimarts l'espectacle encarregat d'acomiadar el 2019 i donar la benvinguda a l'any 2020, que estarà organitzat per la companyia francesa Groupe F i tindrà la llum i el foc com a protagonistes.





El director artístic de l'espectacle, Christophe Berthonneau, ha detallat que la cerimònia s'iniciarà a partir de les 21.30 hores amb les coreografies de música i llum a la Font Màgica de Montjuïc dels piromusicals de la Mercè.





A les 23.48 hores començarà l'espectacle original, i durant 12 minuts s'acomiadarà el 2019 recordant 12 moments clau hagi de l'any, en un "viatge a través de diferents llocs del món i diferents problemàtiques i moments clau a nivell global".









Amb l'arribada de la mitjanit, hi haurà un esclat de pirotècnica i flames "per deixar enrere el 2019" i, per acabar, començarà un espectacle poètic que durarà 12 minuts i felicitarà el 2020 amb 12 desitjos, un per a cada mes.





El muntatge comptarà amb música original d'el creador sonor i compositor Scott Gibbons creada especialment per a aquesta ocasió, i que acompanyarà una escenografia que vol "fascinar" al públic que s'acosti a l'avinguda Maria Cristina.





L'espectacle està integrat per diferents elements: un cilindre inflable gegant de 15 metres d'altura i deu de diàmetre en el qual es projectaran imatges, i una grua que suportará un cilindre de llum elevat a 50 metres i dos tirolines amb actors.





FOC I PIROTÈCNIA





També hi haurà una gran instal·lacions amb 120 projectors de flames que se situaran davant el públic, en el perímetre de les fonts, i sobre els palaus de Montjuïc, en una exhibició pirotècnica que tindrà 1.500 quilograms de pólvora.





Es repartiran gots reutilitzables per substituir el vidre i evitar l'ús de plàstic d'un sol ús, i s'habilitaran contenidors perquè es puguin retornar un cop acabat l'espectacle.