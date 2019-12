Els èxits esportius femenins de 2019

El 2019 que ens deixa d'aquí a unes hores ha estat marcat pels èxits esportius a nivell femení, liderats per figures com la halterofília Lydia Valentín, la karateka Sandra Sánchez, l'atleta Ana Peleteiro o la nedadora Ona Carbonell.





Lydia Valentín va gaudir d'una altra bona temporada, avantsala de l'assalt als Jocs Olímpics. L'esportista lleonesa va brillar, primer, a l'Europeu d'abril, on malgrat no defensar el seu títol a -76 quilos, va ser plata després de ser or en arrencada i plata en dos temps, i mesos després, al setembre, va ser subcampiona del món en -81 quilos i bronze en dos temps.





Un altre dels referents de l'esport femení com Ona Carbonell també va tenir un 2019 reeixit, penjant-tres medalles en els Mundials de Gwangju (Corea del Sud). La catalana va ser plata en solo tècnic i només lliure, i bronze en la modalitat de 'highlight' per sumar 23 medalles mundialistes, més que cap altra dona en la història de la natació.









La karateca manxega Sandra Sánchez també va continuar amb el seu domini en la modalitat de kata, on es manté com la número u després de guanyar l'or continental i també en els Jocs Europeus de Minsk. Al costat d'ella, Laura Palacio es va proclamar subcampiona continental a +68 quilos i campiona en aquest pes en els Jocs Europeus, i Lidia Rodríguez, Raquel Roy i Marta Vega van conquerir el títol europeu en kata per equips.





En l'atletisme va sobresortir la figura de la saltadora gallega Ana Peleteiro, campiona d'Europa en pista coberta en triple salt, mentre que el duet format per Aina Cid i Virginia Díaz també va ser or europeu, el primer en la història del rem femení nacional, en guanyar en la modalitat de dos sense timoner.





La regatista balear María Perelló va conquerir per tercer any consecutiu el seu títol mundial de la classe Optimist i en el piragüisme, Teresa Portela es va guanyar el dret a ser la primera dona espanyola a participar en sis Jocs Olímpics amb el seu bronze mundial en K-1 200. En aigües braves, Nuria Villarrubla va ser plata en C-1 a l'Europeu i al costat de Klara Olazabal i Ainhoa Lameiro, subcampiona mundial per equips.





Liliana Fernández Steiner i Elsa Baquerizo també van viure un gran 2019 amb el seu bronze continental, a què van afegir la classificació directa per a Tòquio 2020 en guanyar el torneig classificatori, i Fátima Gálvez, María Quintanal i Beatriz Martínez van ser plata europea per equips en fossa olímpica.





La 'rider' Queralt Castellet va ser subcampiona de la Copa d'el Món en la modalitat de halfpipe i en plata als X Games a superpipe, i les triatletes Judith Corachán i Anna Noguera van ser plata i bronze al Mundial de Triatló de Llarga Distància.





La boxa femenina també va ratllar a gran nivell amb Joana Pastrana, que va defensar el seu cinturó mundial del pes mínim per a posteriorment perdre-ho, Miriam Gutiérrez, campiona de món interina del pes lleuger de la WBA, i Katy Díaz, campiona d'Europa del pes mínim.





En els Jocs Europeus de Minsk, a més dels esmentats ors de Sandra Sánchez i Laura Palacio, Irene Díaz i Yaiza Jiménez van guanyar sengles bronzes en Sambo, mateix premi per Fátima Gálvez en tir i Julia Figueroa en judo (-48).





Menció a part mereix també la figura de Carolina Marín. La de Huelva va patir a finals de gener una greu lesió de genoll que li va impedir ser al Mundial, però es va recuperar a gran velocitat i vuit mesos després va guanyar el seu primer títol a l'Open de la Xina, una mostra de caràcter i fortalesa.