La fi del peatge a l'AP-7 entre Tarragona i Alacant suposa un estalvi de 300 milions anuals per als usuaris

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha celebrat aquest dimarts la fi del peatge a l'AP-7 en el tram entre Tarragona i Alacant, un "fita històrica" que "canviarà la filosofia" de l'autopista, i ha afegit que és el "major tram" d'autopista alliberat fins a la data (374 quilòmetres), de manera que a partir d'aquest 1 de gener circular per la Xarxa de Carreteres de l'Estat de la Comunitat Valenciana serà un 93% més barat i suposarà un estalvi anual de 300 milions d'euros per als usuaris.









Així s'ha expressat durant la seva visita a l'àrea de peatge de Sagunt, a poques hores de que s'aixequin les barreres, acompanyat del president de la Generalitat, Ximo Puig.





Per al titular de Foment, es tracta d'un "canvi radical" per als usuaris de les carreteres que discorren per la Comunitat Valenciana, ja que, fins ara, tres de cada 10 quilòmetres de les vies d'alta capacitat del territori les pagaven directament els usuaris. A més, donarà com a resultat la quasi total eliminació dels peatges d'una comunitat que fins a la data era la tercera en nombre de quilòmetres de carreteres de pagament.





Aquesta nit finalitza el termini concessional dels trams Tarragona-València i València-Alacant de l'AP-7, que sumen 374 quilòmetres de longitud després de gairebé 50 anys de peatge per part dels usuaris. Aquests trams reverteixen el dia 1 de gener a l'Administració General de l'Estat, i passen des d'aquest dia a ser lliures de peatge, és a dir, d'ús gratuït per als usuaris.





Des d'aquest moment la seva gestió i conservació va a càrrec de el Ministeri de Foment via pressupostària. En aquest sentit, José Luis Ábalos ha explicat que la intenció és invertir 21 milions d'euros en la conservació de la carretera al seu pas per la Comunitat Valenciana, i prop de 30 milions comptant Tarragona. D'aquesta manera, el pressupost de conservació creixerà un 38%.





El compromís del Govern és que les concessions el termini acabin en aquesta legislatura no es prorroguin ni es tornin a licitar. La gestió de les infraestructures passarà a correspondre directament a l'Administració General de l'Estat i no a concessionàries privades.





El passat 12 de novembre de 2019 van licitar quatre contractes de serveis per dur a terme la conservació i explotació d'aquesta autopista, un per a cada província per la qual discorre l'AP-7 (Tarragona, Castelló, València i Alacant), amb un pressupost conjunt de 53,7 milions d'euros (26,9 milions d'euros anuals).





Durant aquesta situació transitòria, fins que s'adjudiqui el contracte, el Ministeri de Foment ha previst l'execució de les operacions de conservació i explotació, desmantellament de les instal·lacions dels peatges i demolició de les platges de peatge de l'autopista, que s'aniran realitzant de manera progressiva durant els propers mesos.





Addicionalment, s'ha licitat també la conservació i explotació de les 9 àrees de servei existents entre Tarragona i Alacant a l'AP-7 a través d'un contracte de concessió de serveis dividit en 9 lots. En quan a les implicacions laborals, Ábalos ha recordat que l'empresa que explotava la concessió de l'AP-7 comptava amb 272 treballadors i el Ministeri ha pogut recuperar a 177.