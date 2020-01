Només 50 diputats de 350 han renunciat a viatjar gratis en taxi

No sense la meva targeta de taxi, van haver de pensar ses senyories durant la passada legislatura i és que només 58 dels 350 diputats de Congrés, va renunciar a la targeta personalitzada per valor de 3.000 euros a l'any que el Congrés posa a disposició dels seus senyories per desplaçar en taxi en l'àmbit de la Comunitat de Madrid.









El cost d'aquestes targetes depèn de l'ús que es faci d'ella, ja que el Congrés només abona els viatges que el parlamentari efectivament hagi realitzat. L'únic que està fixat és el preu màxim per diputat, 3.000 euros a l'any, que resulta una mitjana de 250 euros mensuals.





En els tot just quatre mesos que van des de l'inici de la passada legislatura un total de 292 diputats va comptar amb aquest abonament taxi, el que suposa el 83% de l'hemicicle.





Es tracta de 103 dels 123 diputats de PSOE; 63 dels 66 del PP; 56 dels 57 de Ciutadans; 19 dels 42 de Unides Podem; 19 dels 24 de Vox; 13 dels 14 d'Esquerra Republicana (ERC), els sis del PNB i 13 del Grup Mixt.





Això vol dir que en la passada legislatura, que es va estendre durant set mesos, només 58 diputats (el 16,5% de la Cambra) van renunciar a sol·licitar la targeta de taxi: 10 del PSOE, tres del PP, un només de Ciutadans, cinc del Vox, dos d'ERC i quatre del Grup Mixt (incloent els tres presos de Junts: Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull).





Va ser per tant Unides Podem el grup en què més diputats van rebutjar la targeta: 23 renúncies (el 54% de la formació capitanejada per Pablo Iglesias) enfront dels 19 que sí que la van demandar.





A més del taxi, el Congrés cobreix als diputats les despeses de transport a mitjà públic (avió, tren, automòbil o vaixell), així com les despeses derivades de l'aparcament a les estacions de tren i aeroports. Es tracta d'un reemborsament de despesa, és a dir, no es facilita una quantitat al parlamentari, sinó que se li abona directament el bitllet a l'empresa transportista.





Si el que fan servir és el seu propi automòbil per al compliment de les seves funcions parlamentàries, se'ls abona 25 cèntims per quilòmetre així com, si és el cas, els imports dels peatges d'autopistes, sempre amb la deguda justificació.





En aquesta legislatura curta de 2019, segons les dades de les Cambres, van ser 139 els diputats que van sol·licitar ajuda per quilometratge per un import total de 97.130,75 euros.