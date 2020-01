ERC decideix si valida l'acord amb el PSOE pressionat per les crítiques de JxCat

El Consell Nacional d'ERC decidirà aquest dijous si valida l'acord que els republicans han tancat amb el PSOE --que inclou una taula de negociació entre governs sobre Catalunya-- per permetre són la seva abstenció la investidura de Pere Sánchez com a president de Govern.





La reunió se celebrarà a les 17.00 i pot ser l'últim pas per desbloquejar la investidura de Sánchez, que necessita l'abstenció dels republicans per tirar endavant.





L'Executiva va decidir dilluns convocar aquest òrgan després de donar per acabada la negociació amb el PSOE, i la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va anunciar llavors l'acord amb els socialistes per establir una taula de negociació entre Generalitat i Govern que serveixi per buscar una solució al conflicte.





A més, el dimarts es va saber que l'acord inclou una consulta a la ciutadania de Catalunya sobre les conclusions que surtin d'aquesta taula de diàleg entre governs.





Malgrat que va reconèixer ser escèptica sobre si el PSOE complirà el pacte, Vilalta va defensar que és una oportunitat per intentar resoldre la situació: "Creiem que val la pena intentar-ho, val la pena dipositar aquesta confiança".





Així, el Consell Nacional d'ERC haurà de decidir si dóna per bo aquest acord, el que modificaria la posició inicial dels republicans sobre la investidura: del 'no' inicial a una abstenció que permetria que Sánchez continués a la Moncloa.





Finalment la trobada dels republicans no coincidirà amb el ple d'investidura, ja que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha fixat aquest debat per als dies 4, 5 i 7 de gener.





XOC AMB JXCAT



El Consell Nacional d'ERC prendrà aquesta decisió enmig de les crítiques que han sorgit des de part de l'independentisme, principalment de JxCat, per l'acord amb els socialistes.





La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va criticar dimarts el pacte i va retreure que no han estat informats de les condicions de la taula de negociació on estaran Govern i Generalitat: "No ens sentim vinculats a un acord en el qual no hem participat ni hem construït".





Així mateix, el president de la Generalitat, Quim Torra, es va posar en contacte amb el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, per expressar-li que un acord de partit no ha de vincular el Govern i per constatar que ERC no és l'únic membre de l'Executiu català, també format per JxCat, van explicar fonts de la Presidència.





Dimarts Aragonès va telefonar al president i van acordar reunir-se aquest dijous per abordar aquesta situació: Torra li traslladarà directament la seva opinió sobre el pacte amb els socialistes.