La dreta de Kurz i els Verds segellen un acord de govern a Àustria

El conservador austríac Sebastian Kurz i els Verds segellen un acord de coalició que marca el retorn a la cancelleria del jove líder demòcrata cristià, que va governar fins a maig amb l'extrema dreta.





"Hem aconseguit unir el millor de tots dos mons", va assegurar el líder de l'ÖVP Kurz durant una conferència de premsa a Viena l'1 de gener juntament amb Werner Kogler, president del partit ecologista Die Grünen, que entrarà en el govern per primera vegada.





Kogler, de 58 anys, que serà vicecanceller del nou govern encapçalat per Kurz, va celebrar que els dos partits hagin aconseguit "construir ponts" cap "el futur d'Àustria". Després de "difícils" converses entre dues parts "molt diferents", es va arribar a un "excel·lent" acord de govern, va dir Kurz.





Tres mesos després de les derrotes legislatives del 29 de setembre per part de l'ex canceller Kurz, Àustria tindrà per primera vegada una coalició entre el ÖVP, un pes pesat en la política nacional, i el partit ecologista, que va aconseguir un gran avanç en les últimes eleccions.





Aquest país centreeuropeu de 8,9 milions d'habitants figurarà juntament amb Suècia, Finlàndia, Lituània i Luxemburg entre els països de la Unió Europea en què els ministres de medi ambient participen en el govern, en un context de creixents crides a l'acció contra el canvi climàtic.





DIFÍCIL MATRIMONI





La cooperació no és evident: el liberal Kurz defensa una línia dura en matèria d'immigració, mentre que els Verds -políticament identificats amb l'esquerra- es trobaven entre els més durs opositors del jove líder de 33 anys quan el desembre de 2017 va decidir aliar-se amb l'extrema dreta en el seu primer mandat.





Aquesta unió entre la dreta conservadora i els nacionalistes va ser seguida de prop per una Europa que s'enfrontava a l'auge del populisme, però el govern de Kurz amb el FPÖ es va trencar quan el líder de l'extrema dreta i vicecanceller, Heinz-Christian Strache, va ser posat en escac per un cas de corrupció conegut com a "Ibizagate".





L'escàndol, que va tenir una forta repercussió, va sorgir arran de la publicació el passat mes de maig d'un vídeo realitzat amb una càmera oculta en un poble d'Eivissa, en el qual Strache apareixia disposat a negociar amb una dona que es feia passar per la neboda d'un oligarca rus.





L'escàndol va causar la ruïna de govern. Obligat a posar fi a la seva coalició, Kurz va convocar eleccions anticipades que el seu partit va tornar a guanyar (37,5%) i el líder de la dreta va decidir llavors recórrer als ecologistes (la quarta força política, amb el 13,9% dels vots) per formar una coalició.





Els dos partits fan una "aposta arriscada", atès que els seus "enfocaments polítics són fonamentalment diferents", ha subratllat el Tiroler Zeitung.





Els Verds seran "socis de coalició més exigents que els divertits d'Eivissa", va predir el diari sensacionalista Kronen Zeitung, calculant que "la pèrdua d'un cert confort és un preu que Sebastià Kurz ha de pagar per mantenir el poder".





El politòleg Thomas Hofer va dir a AFP que "per al cap dels conservadors és un veritable truc polític" i "haurà de caminar de puntetes" per no perdre el marge de la seva elecció guanyat a costa de l'extrema dreta.