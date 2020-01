Presó per a la mare que va ofegar la seva filla a la banyera a Girona

La mare detinguda per presumptament ofegar en la banyera a la seva filla de 10 anys a Girona ha passat aquest dijous sobre les 10 hores a disposició judicial, després de la qual cosa el Jutjat d'Instrucció 1 de Girona, en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança.





En l'ordre d'empresonament, s'indica que la causa està oberta per un presumpte delicte d'assassinat, que pot comportar una pena de presó de 20 a 25 anys.

MÉS INFORMACIÓ Detinguda per ofegar la seva filla menor a la banyera





El dia del crim va acudir a recollir a la seva filla a classes de mecanografia i la va portar a casa, on li va administrar 80 comprimits de medicament Lormetazepam dissolts en un got amb aigua, una medicació que prenia ella mateixa per prescripció mèdica, detalla la jutge en la seva resolució.





Malgrat que la nena no volia prendre la medicació, la mare la va convèncer assegurant que li aniria bé per a millorar el seu dolor d'angines i, després de beure's la medicació, "va entrar en un estat de somnolència fins a quedar-se adormida en el sofà".





La mare va aprofitar per a omplir la banyera i submergir a la seva filla vestida durant uns deu minuts, la qual cosa li va provocar la mort, prossegueix la resolució judicial.





Entre altres indicis, els investigadors han recollit un got mesurador amb restes de substància líquida blanquinosa on la dona havia barrejat pastilles amb aigua, quatre caixes amb el blister de Lormetazepam amb capacitat per a 80 pastilles buit i la recepta del medicament.





Els Mossos la van detenir la tarda d'aquest dilluns per l'homicidi de la seva filla a la banyera del domicili familiar, al número 28 de la Ronda Ferran Puig de Girona.





Sobre les 15.05 hores, la dona va trucar a el telèfon d'emergències 112 i va confessar haver matat la seva filla, i també va avisar abans per Messenger a periodista del 'Diari de Girona' Albert Soler.









Diverses patrulles i dues ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) es van desplaçar a el lloc i van localitzar la menor en estat crític, i se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar, encara que finalment va morir a l'Hospital Josep Trueta de Girona.





Aquest dia, la magistrada del Jutjat d'Instrucció 1 de Girona, en funcions de guàrdia, va rebre la comunicació i es va desplaçar fins al domicili amb la resta dels integrants de la comissió judicial (fiscal, forense, lletrada de l'administració) i es va fer la reconstrucció del crim amb la detinguda.





La mare, que estava separada del pare de la menor, va quedar sota custòdia policial fins aquest dijous i, segons ha informat el TSJC, no consten antecedents de violència en la unitat familiar.