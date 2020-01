Admesa la querella contra Buch per posar un escorta a Puigdemont a Bèlgica

La sala civil i penal de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit la querella presentada per la Fiscalia contra el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, i un sergent dels Mossos d'Esquadra per presumptament posar un escorta a l'expresident Carles Puigdemont a Bèlgica.













Segons ha informat aquest dijous el TSJC, la querella és per presumptes delictes de prevaricació i malversació de fons públics en relació al servei d'escortes i protecció a l'expresident fora d'Espanya des d'octubre de 2017 i la d'instruir la magistrada Mercedes Armas.





La Fiscalia Superior de Catalunya es va querellar contra Buch per presumptament nomenar com a assessor el sergent dels Mossos d'Esquadra Lluís Escolà quan en realitat exercia d'escorta a Bèlgica a Puigdemont, a què el Tribunal Suprem va processar per l'1-O i va declarar en rebel·lia.





El TSJC acorda incoar diligències prèvies i considera que, "del profús relat de fets contingut en la querella, es desprèn l'existència d'indicis suficients" dels tipus delictius, a l'espera que es realitzi la investigació.





"S'estima que es compleixen els requisits de tipicitat i versemblança que fonamenten l'admissió a tràmit de la querella, i tot això amb independència de les decisions que procedeixi anar adoptant-se en funció de resultat de les diligències que es vagin substanciant", prossegueix la resolució judicial.





La Fiscalia va obrir diligències d'investigació el 20 de març de 2019 després de rebre una denúncia de Cs que assegurava que Escolà, nomenat pel Buch el 30 de juliol de 2018 com a assessor en matèria de sistemes de seguretat amb una retribució anual de 60.000 euros, en realitat estava exercint funcions de protecció o d'escorta de l'expresident.