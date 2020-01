Mor per sobredosi el responsable de la mort de la filla de Whitney Houston

Nick Gordon, exparella de l'única filla de Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, ha mort aquest 1 de gener a Florida. El seu germà petit, Jack Walker Jr., ha estat l'encarregat de confirmar la trista notícia a la revista People.





"Estem devastats per la pèrdua del meu germà", començava explicant Jack per continuar dient: "Deixa un buit en els cors de la meva família i els seus amics. La batalla de Nick a la vida no va ser fàcil. Estaré eternament agraït que Déu m'hagi brindat un petit moment a la fi de la vida de Nick, i vaig poder sostenir la seva mà mentre s'anava".





I és que segons la revista People, Nick Gordon va morir d'un atac de cor provocat per una sobredosi. Com explica també The Daily Mail, el jove de 30 anys va ser traslladat d'urgència a l'hospital Altamonte Springs on, finalment, va morir.





L'exparella de Bobbi Kristina ha mort cinc anys després d'acomiadar la filla de Whitney Houston. L'única filla de la cantant va ser trobada sense vida a la casa que compartia amb Nick Gordon a Atlanta als 22 anys d'edat.





El jove va ser condemnat a pagar 36 milions de dòlars als familiars de Bobbi Kristina per negligència en la mort de la seva nòvia. Com va determinar el jutge de el cas, el nuvi de la filla de Whitney Houston i Bobby Brown li va servir un "còctel tòxic" a la jove que va morir hores més tard a la banyera de casa seva.