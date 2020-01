ERC permet la investidura de Sánchez

El Consell Nacional d'ERC ha validat aquest dijous l'acord que ha arribat amb el PSOE d'establir una taula de negociació entre governs per buscar una solució al conflicte a Catalunya, de manera que s'abstindrà en la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern central.













Així ho ha anunciat la formació republicana en un comunicat després de la reunió del Consell Nacional, en què ha explicat que aquest òrgan ha donat suport l'acord amb el PSOE "per una àmplia majoria".





Amb aquesta decisió els republicans modifiquen el 'no' inicial a la investidura de Sánchez i s'abstindran, de manera que el president socialista aconseguirà els vots necessaris per ser investit i seguir a la Moncloa.





El partit republicà ha destacat que "el Consell Nacional ha entès que aquesta és una oportunitat de desbloquejar i encarrilar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya i establir les bases per a la seva resolució a través d'un diàleg efectiu, obert, sincer i sense exclusions".





Ha recalcat que l'acord "aposta pel reconeixement i l'enteniment institucional, motiu pel qual les eines que es deriven es posaran a disposició immediata del Govern".





Així mateix, ha recordat que això és el que li ha traslladat el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, al president català, Quim Torra, en la reunió que han mantingut aquest dijous al matí i en la qual el cap de l'Executiu li ha dit que el Govern no assumeix aquest pacte.





En el comunicat, ERC ha assenyalat que l'acord amb el PSOE contempla la creació d'una taula de negociació entre governs en un termini de 15 dies i que aquesta taula "actuarà sense més límits que el respecte als instruments i als principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic i establirà un calendari per a les seves reunions i per a presentar conclusions".





"L'objectiu és aconseguir acords que tinguin un ampli suport de la societat catalana i impulsar la seva efectivitat a través dels procediments oportuns, sotmetent-los a consulta a la ciutadania de Catalunya", ha afegit.





A més, ha conclòs que la taula de negociació es coordinarà amb la resta d'espais de diàleg institucional i parlamentaris que ja existeixen, com la Comissió Bilateral entre Generalitat i Estat recollida en l'Estatut, i la taula de diàleg entre partits catalans.





El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat aquest dijous l'acord que els republicans han aconseguit amb el PSOE per desbloquejar la investidura de Pedro Sánchez, i ha sostingut que ERC assumeix riscos amb aquest pacte per a aconseguir "beneficis per al conjunt del país".





"ERC amb aquest acord assumim un risc, però obrir camins per a fer política val la pena", ha afirmat en la seva intervenció al final del Consell Nacional del partit, que ha validat l'acord amb el PSOE, pel qual els republicans s'abstindran en la investidura de Sánchez i s'establirà una taula de negociació entre governs per a solucionar el conflicte català.





Aragonès ha reivindicat que amb aquesta taula de negociació ERC compleix el que havia promès en la campanya de les eleccions generals del 10N i ha subratllat que vol portar a aquesta taula els "grans consensos" de la societat catalana: l'aposta pel diàleg, la defensa d'un referèndum i la fi de la via judicial.