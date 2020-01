Primeres reaccions dels líders polítics al pacte PSOE-ERC

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha denunciat aquest dijous que el pacte entre el PSOE i ERC de cara a la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern central liquida la sobirania nacional, la igualtat entre espanyols i la legalitat.









El líder dels populars ha alertat així en un missatge publicat en xarxes socials davant l'acord fet públic pels dos partits que recull el compromís de crear una nova taula de negociació paritària entre el Govern espanyol i el Govern català per buscar una solució al "conflicte polític "a Catalunya, que es posarà en marxa en 15 dies i sotmetrà a consulta ciutadana seus acords.





Segons Casado, el pacte "liquida la sobirania nacional amb la consulta independentista, la igualtat entre espanyols amb la taula de governs bilateral i la legalitat en parlar de superar la judicialització d'un fals conflicte polític".





"No ha de presidir Espanya qui l'ataca així", ha conclòs el líder dels populars poc després que el Consell Nacional d'ERC hagi validat l'acord i hagi anunciat que s'abstindrà en la investidura de Pere Sánchez com a president de Govern.





D'aquesta manera, previsiblement Pedro Sánchez renovarà com a president de Govern després del Ple d'investidura convocat per als dies 4 i 5 de gener, i pel 7 en cas que, com es preveu, Sánchez no surti elegit en el primer intent la majoria absoluta, fixada en 176 vots.





La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha considerat "una infàmia i una humiliació als catalans constitucionalistes, a la resta d'espanyols i a Espanya" l'acord entre el PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.





Roldán ha lamentat "que Sánchez hagi acceptat les exigències dels separatistes" en l'acord pel qual ERC s'abstindrà en la votació en el ple d'investidura. "Els ciutadans no li importen, només li importa la seva cadira", ha afegit sobre el president del Govern en funcions.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha celebrat la decisió d'ERC de permetre la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, amb la seva abstenció, i ha defensat que la situació actual és una gran oportunitat per a superar polítiques d'austeritat i per a iniciar "un procés de diàleg polític que havia estat reclamant de forma molt majoritària per la societat catalana".





"L'obstinació a bloquejar la via política que s'obrirà després de la investidura de Sánchez i la formació del Govern de coalició progressista només s'explica o bé pel rebuig a les polítiques progressistes d'esquerres o bé pel rebuig al diàleg entre institucions catalanes i espanyoles", ha advertit Iceta en un comunicat aquest dijous.





Iceta, que ha recordat també l'acord amb el PNB -que creu que implicarà un impuls a l'Espanya plural respectuosa amb diversos sentiments de pertinença-, ha destacat que l'acord amb ERC possibilitarà la investidura, "desbloquejant així la formació del Govern progressista i obrint una perspectiva de diàleg per a abordar la qüestió catalana".





El diputat dels comuns en el Congrés Jaume Asens ha sostingut que "la decisió d'ERC és coherent amb el llegat de Companys, Macià i Tarradellas", en referència als expresidents de la Generalitat.





"Vam aprendre d'ells que Espanya sense Catalunya no pot canviar, però també que el canvi a Catalunya no seria possible sense un canvi a Espanya", ha destacat en una anotació en Twitter.





Ha agraït a ERC "apostar pel diàleg i frenar el pas a l'extrema dreta", després que els republicans hagin decidit abstenir-se en la investidura del president del Govern central en funcions, el socialista Pedro Sánchez, que formarà el seu executiu amb Unides Podem.