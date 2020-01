PSOE i Podem donen carta blanca als ajuntaments per incrementar la despesa

La lletra petita de l'acord entre PSOE i Podem té un apartat rellevant per al control pressupostari dels ajuntaments. La voluntat dels socis és derogar la Llei 27/2013, l'objectiu de la qual és racionalitzar la despesa pública en els municipis i evitar desajustos pressupostaris. Així mateix, la llei prohibeix pujades de sou sense límit, elimina duplicitats i garanteix un control financer més rigorós.





A aquestes garanties vol posar fi el pròxim Executiu d'esquerres. Segons el digital 'Vozpópuli', que ha entrevistat diversos experts sobre aquest assumpte, "els efectes de derogar dependran del que s'aprovin en el seu lloc", però sembla evident que si es deroga una llei restrictiva aquesta hagi de ser reemplaçada per una altra més flexible que doni carta blanca als ajuntaments per tornar a la política de despesa anterior a la crisi econòmica.





MÉS IMPOSTOS MUNICIPALS





Si es contempla una altra mesura prevista per PSOE i Podem, sembla que aquesta serà la direcció que prendrà el nou govern. Els dos partits volen canviar la legislació impositiva a nivell municipal, per aprovar "una nova normativa que concedeixi als municipis la capacitat de percebre uns tributs propis mínims (sense perjudici d'altres que puguin ser reconeguts per la legislació estatal i autonòmica) i de disposar dels recursos derivats de la participació en els ingressos de l'Estat".





Aquesta redacció suposa un canvi en la llei actual, que fixa són topalls màxims per sobre dels quals no es poden pujar els tributs, per una que estableixi límits mínims, el que podria donar lloc a augments molt significatius de la llosa impositiva a nivell local.





Darrere d'aquestes mesures hi ha la voluntat de Podem, un partit que ha aconseguit una implantació local rellevant a tot Espanya i que segueix conservant capitals importants com Cadis o Barcelona.