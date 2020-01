Iglesias disposarà de 10 assessors i un despatx a l'edifici més gran de Moncloa

Iglesias vol deixar clar des del principi que mana. Com a vicepresident, però que mana. Per aquest motiu ja hagi planejat on s'instal·larà per dur a terme les seves funcions com a número dos del futur Executiu.





El líder de Podem ha ordenat habilitar diversos espais a l'INIA --l'antiga seu de l'Institut d'Investigació Agraria--, un dels més grans edificis del complex de la Moncloa. L'immoble està situat al costat de la carretera de La Corunya i va ser construït entre els anys 1948 i 1958 per l'arquitecte José Azpiroz.













Cal recordar que l'exvicepresidenta primera de Govern durant l'etapa de Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, va invertir gairebé un milió d'euros en netejar i restaurar l'edifici INIA.





A més, Iglesias planeja que l'acompanyin deu assessors de confiança per ajudar-lo en les seves tasques de govern, segons informa el digital 'El Confidencial Digital'. Segons la llei vigent, les vicepresidències poden disposar d'un director de gabinet i un màxim de nou assessors, el que igualaria l'equip del futur vicepresident amb el Carmen Calvo o amb el qual va tenir Soraya Sáenz de Santamaría entre 2011 i 2018.