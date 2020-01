El trencament d'una canonada d'aigua a L'Ampolla deixa sense subministrament a 63 ajuntaments

El trencament de la canonada principal del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), causada pel col·lapse d'un tub de formigó al costat de l'AP-7, ha obligat a tallar el subministrament a 63 ajuntaments i 26 indústries consorciades.





La canonada, d'un diàmetre de 1,6 metres, s'ha trencat al voltant de les 3.00 hores d'aquest divendres en el seu tram principal, que va des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de L'Ampolla a Tarragona, ha informat el Consorci d'Aigües de Tarragona.





El consorci ha explicat que s'han activat tots els recursos tant materials com tècnics per a fer front a aquesta "greu" situació.





En una anotació en Twitter, els Bombers han informat que el trencament ha arrossegat la matinada d'aquest divendres a diversos vehicles estacionats a L'Ampolla i que no hi ha hagut ferits.









Fins al moment, el CAT no dóna subministrament en alta a cap consorciat i ha confirmat que una vegada activat el protocol d'actuació d'emergència, s'han de posar en servei tots els recursos propis de cada consorciat per a fer front a la falta de subministrament per part del consorci.