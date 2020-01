Emili Rousaud sona com a successor de Bartomeu a la presidència de l'Barça

El fins ara vocal de la Junta Directiva del FC Barcelona, Emili Rousaud, ha estat ascendit pel president Josep Maria Bartomeu a el càrrec de vicepresident institucional. Aquests moviments de Bartomeu s'han interpretat en les tertúlies futbolístics com una forma de promocionar al seu preferit per succeir a la presidència del club blaugrana.





MÉS INFORMACIÓ Bartomeu promet culminar l'Espai Barça a 2024





Nascut a Barcelona l'abril de 1966, Rousaud és el soci 31.011 del Barcelona i està llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE, llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya i Màster en Assessoria i Gestió Tributària (AGT) per ESADE.





En la seva carrera professional se li coneix per haver fundat Factorenergia, una empresa comercialitzadora d'electricitat. També ostenta el càrrec de vicepresident a Pimec, la patronal catalana de petites i mitjanes empreses.





El lloc lliure deixat per Rousaud serà ocupat per David Bellver, que fins ara havia estat membre i coordinador de la comissió esportiva de futbol formatiu de club, així com representant de relacions institucionals davant la UEFA.