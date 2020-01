Quins són els tres millors destinacions a Espanya per jubilar-se segons Forbes?

Cada vegada són més els estrangers que trien el nostre país per gaudir de la seva jubilació i viure la seva 'edat daurada'. La revista Forbes ha elaborat una llista amb els millors països per passar la jubilació. En el cas d'Espanya trobem que cita en la seva llista diverses ubicacions geografiques del país.









Costa del sol: La costa d'Andalusia tampoc passa inadvertida per als jubilats europeus. A prop de 112.000 trien les platges de sud d'Espanya per retirar després d'anys treballant. La Costa del Sol per a molts és un sinònim de qualitat de vida i de benestar pel que molts la trien com a lloc de retir. El que més valoren aquí els estrangers és l'àmplia oferta comercial i d'oci, els ports esportius, la gastronomia d'alta qualitat i a bon preu.





Costa del Azahar: La Costa del Azahar (formada per localitats com Benicarló, Peníscola, Vinaròs i Benicàssim), a la província de Castelló, és el tercer destí espanyol elegit pels jubilats. La qualitat de les seves platges són un reclam per als estrangers que busquen la calidesa de la Mediterrània al costat dels quilòmetres de platja que banyen les seves costes, en total 120 quilòmetres per passar la seva edat daurada. La bona connexió que té la Comunitat Valenciana amb altres països fa que molts dels que han passat les seves vacances a la Costa del Azahar hagin vist l'atractiu d'aquesta destinació per a comprar-se un habitatge i retirar-se.





Bilbao: Es tracta d'una de les millors ciutats per passar la jubilació, segons Forbes. Es diferencia d'altres destinacions principalment pel seu clima. Els que busquen temperatures més suaus troben a la capital basca el seu destí idíl·lic. Normalment, les temperatures solen ser suaus tant a l'estiu, com a l'hivern. Si per alguna cosa destaca també Bilbao és per la seva gastronomia que causa sensació entre els visitants europeus, gens acostumats a una varietat tan rica basada en la pesca.