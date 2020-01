El catalanisme de centre es prepara per a les pròximes catalanes sense comptar amb Valls

El catalanisme moderat creuarà el Rubicó i es presentarà a les pròximes eleccions catalanes. Durant els últims anys, han anat sorgint iniciatives que, tot i no passar per les urnes, han aplanat el camí per constituir una plataforma d'acció política que defensi el catalanisme no independentista i rebutgi de ple la unilateralitat.





Segons informa 'El Independiente', Àstrid Barrio i Roger Montañola presentaran el proper 16 de gener el partit polític La Lliga, com a pas previ per llançar una candidatura per presidir la Generalitat.









UN MOVIMENT DE FONS





Fa temps que aquest espai ideològic busca la seva configuració per fer el salt a l'arena política. El tret de sortida el va donar Lliures, una formació creada el juliol de 2017 pels ex de CiU Antoni Fernández Teixidó i Roger Montañola. A aquesta iniciativa han seguit altres partits com Units per Avançar --que va acabar concorrent en coalició a les últimes autonòmiques amb el PSC--, o entitats com Portes Obertes del Catalanisme.





La idea compartida d'aquests grups era repescar el votant desencantat amb la deriva separatista del nacionalisme i reconduir les peticions d'una part de la societat catalana a la llei i la centralitat.





Finalment, qui es portarà el gat a l'aigua serà La Lliga Democràtica, un partit que des del nom fins als seus membres exemplifica aquest intent de rectificació de l'aventura independentista. La Lliga es va constituir com a partit polític el mes d'agost de 2018, amb una junta provisional presidida per Àstrid Barrio, i ha esperat mig any per guanyar múscul abans de presentar-se en públic.





La formació està pilotada de forma provisional per una Executiva formada per 12 persones (que inclou l'exconseller Juan José Folchi, l'ex d'Unió com Àlex Miró, o Josep Ramon Bosch, cofundador de Societat Civil Catalana), i tindrà al capdavant de Barri i Montañola , que seran precisament els que "batejaran" el partit. Aquesta Executiva es mantindrà fins al proper 16 de febrer, quan es celebrarà un congrés fundacional.





DE MOMENT, SENSE VALLS





Fora d'aquest projecte es quedarà el nucli de Manuel Valls. De fet, una de les seves màximes col·laboradores i companya d'escó a Barcelona, Eva Parera, es va autodesvincular de la Lliga en considerar que realment eren "independentistes possibilistes".





Però tal faràs, tal trobaràs: des de l'entorn 'lliguer', Bosch va titllar a Valls com un "oportunista polític". Davant d'aquest intercanvi d'acusacions, sembla difícil que tots dos grups assoleixin a algun acord a curt termini.