Ábalos promet que l'acord amb ERC no inclou un referèndum d'autodeterminació

El ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos, ha negat aquest divendres que l'acord assolit amb ERC per investir president de Govern a Pedro Sánchez incorpori la previsió d'organitzar un referèndum sobre la independència de Catalunya perquè "una consulta no és un referèndum d'autodeterminació".





En roda de premsa a la seu del PSOE a Ferraz, Ábalos ha explicat que la consulta que pogués organitzar-se a Catalunya perquè la ciutadania avalés les mesures que pogués acordar la taula de negociació sobre el "conflicte" català que crearan el Govern espanyol i el Govern haurà de respectar el "ordenament jurídic vigent" en aquest moment, sense descartar que en algun moment aquest pugui modificar-se.









"La política és una cosa dinàmica", "no és una cotilla", ha defensat Ábalos, que ha aclarit que el PSOE manté la seva postura de defensa el manteniment de la integritat territorial d'Estat i la seva posició contrària a una consulta sobre la independència de Catalunya . "No donem suport una consulta sobre la independència", ha tancat.





El 'número tres' de PSOE, que va formar part de la delegació negociadora amb ERC, ha explicat també que l'acord assolit amb els republicans afecta tan sols a la investidura i no és un acord de legislatura. Tot i això, ha deixat anar que l'única manera que la negociació que iniciaran les dues parts sobre el "conflicte" a Catalunya prosperi i segueixi endavant és garantint la continuïtat i l'estabilitat del nou Govern espanyol.





PSOE i ERC, ha detallat, han acordat constituir una comissió de seguiment parlamentari de l'acord aconseguit on abordaran possibles col·laboracions entre les dues forces en temes socials, però ara com ara no hi ha cap mesura més que hagin pactat.





Ha defensat així mateix que la "bilateralitat" que, segons el document, regeix la relació entre Espanya i Catalunya forma part de l'ordenament jurídic espanyol. "Una altra cosa és que no s'hagi practicat", ha assenyalat.





Ábalos també ha arremès contra l'actitud de la dreta, advertint que si els conservadors haguessin mantingut la mateixa posició que ara en la Transició la Constitució no hauria estat possible.





Després de la polèmica recent que van generar unes declaracions seves en les quals afirmava tenir la percepció que ERC havia renunciat a la via unilateral, en aquesta ocasió Ábalos ha dit que no anava a parlar per ningú, encara que ha indicat que és "evident que quan un es posa a negociar no està imposant res".