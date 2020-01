L'ONCE Catalunya celebra el Dia Mundial del Braille amb una obra teatral sobre Louis Braille

L'ONCE celebrarà dissabte 4 de gener el Dia Mundial del Braille amb una sèrie d'activitats que es portaran a terme durant tot el matí en diferents espais. L'ONCE instal·larà, a les 10.00 h, una carpa a la Plaça de la Mercè, on el visitant podrà veure contes en relleu i conèixer alfabets en Braille. També podrà escriure el seu nom en Braille amb la màquina Perkins i podrà participar a Endevinalles per descobrir frases secretes escrites en aquests 6 punts màgics que van obrir la cultura a les persones cegues.





Un grup d'unes 50 persones, entre afiliats i barcelonins que s'hagin inscrit prèviament, realitzaran una visita guiada acompanyats d'un historiador per la Barcelona del Sindicats de Cecs (de 10 a 11.30 h). Inclourà la seu originària del Sindicat de Cecs de Catalunya, organisme que tenia com a objectiu ser l'òrgan representatiu de tots els cecs catalans en temps de la República, al passatge de la Pau, núm. 7 i la primera seu de l'ONCE a Catalunya el 1950, al carrer Ample, núm.2, al Palau dels senyors de Girona.





A les 12 h, a la carpa, es farà lectura del Manifest del Dia Mundial del Braille. Ho farà l'escriptora Coia Valls en tinta i, el periodista afiliat, Guille Fernández, en Braille.





A continuació es farà una representació teatral d'un fragment de l'obra de teatre 'Els camins de la llum', basada en la novel·la de la Coia Valls, que narra la vida i l'obra de Louis Braille, el creador del sistema de lectoescriptura per a cecs. El fragment serà de Louis Braille quan era un nen i la seva mare, interpretat per Josep Maria Piñol i Núria Carazo.





"Per a les persones cegues, el Braille és la nostra porta d'accés a la cultura. Sis punts màgics en relleu que ens van treure de l'analfabetisme i ens ofereixen una finestra al món. En més de 200 anys, el Braille ha entrat a les universitats, biblioteques, restaurants, i està present a la sanitat, l'alimentació, les medicines, els senyals... I cada vegada més en àmbits de la vida quotidiana que tant ens ajuden. Vetllem per les seves normes d'ús, la correcta transcripció i impulsem la seva inclusió en productes i serveis. A més a més, per la seva importància, pensem que hauria de ser reconegut com a Patrimoni Material de la Humanitat", manté Enric Botí, delegat territorial d'ONCE Catalunya.





Coincidint amb la celebració, el cupó del 4 de gener estarà dedicat al Dia Mundial del Braille.









Els Camins de la Llum





'Els Camins de la Llum' és, sens dubte, la novel·la més ambiciosa de la Coia Valls. S'integra totalment en un tema social com és la ceguera: no es tracta solament d'explicar la història de Louis Braille sinó de mostrar la revolució que va suposar la creació del seu l'alfabet. És l'any 1812 quan el petit Louis Braille té un desafortunat accident i es queda cec, amb tan sols tres anys d'edat. Llavors, iniciarà el seu íntim pelegrinatge a les fosques amb un únic propòsit: accedir al coneixement mitjançant la lectura. Louis Braille va canviar la història d'aquells que estaven condemnats a ser els marginats del poble i que, gràcies als sis punts en relleu, van tenir accés a la cultura i l'educació.





A l'actualitat, l'ONCE posa a disposició dels més de 72.000 afiliats, la Biblioteca Digital ONCE (BDO), que compta amb un fons documental de gairebé 55.000 títols, dels quals 30.910 estan disponibles en format d'àudio digital accessible (Daisy) i 24.698 en format Braille. De totes les obres d'aquesta biblioteca per a persones cegues o amb greu discapacitat visual, més de 4.000 són en català. Durant 2017, el Servei Bibliogràfic de l'ONCE (SBO) ha produït un total de 3.542 obres noves, de les quals 1.901 van ser en Braille i 1.641 en so.





El Braille és una eina que ha permès que, durant 81 anys, l'ONCE continuï sumant punts. Els que vulguin conèixer més sobre el Braille o, fins i tot, aprendre-ho, poden consultar al web de l'ONCE.





Comissió Braille Espanyola, a l'abast de tots





La Comissió Braille Espanyola (CBE) és un òrgan de l'ONCE que ostenta la màxima autoritat per a la fixació de normes d'ús i desenvolupament del sistema Braille de lectoescriptura, així com la simbologia en relleu i color aplicable a làmines o qualsevol altre producte utilitzable per les persones cegues o amb discapacitat visual greu.





Creada el 1984, té com a objectiu salvaguardar i desenvolupar tot el referit al sistema de lectoescriptura que identifica les persones amb discapacitat visual, i que els permet participar en igualtat d'oportunitats en gairebé tots els camps, inclosos l'educatiu, el professional i el cultural.





La Comissió estableix normes per a la correcta transcripció al Braille de documents en diferents matèries; normes per confeccionar materials accessibles en relleu (mapes, plànols, senyals, pictogrames, etc.); i recomanacions a diferents sectors per incloure el Braille en els seus productes i serveis (etiquetatge d'envasos, marques en Braille en diferents suports, vot electoral accessible, etc.).