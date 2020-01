Tornen a ajornar un judici pels drets d'imatge de Leo Messi fins a l'estiu

El Jutjat de Primera Instància 53 de Barcelona ha tornat a ajornar un judici pels drets d'imatge del futbolista del FC Barcelona Leo Messi, que estava previst el 7 de gener, i que se celebrarà el proper estiu, ha informat aquest divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).









El judici ja s'havia suspès el 31 d'octubre, quan el jugador va avisar que no podia comparèixer a la vista oral, a la qual estava citat com a testimoni, i l'altra part en litigi va sol·licitar la suspensió, que es va estimar, fixant-se el 7 de gener, una data que també s'ha suspès per impossibilitat d'una de les parts d'acudir a la vista.





La causa és fruit d'un encreuament de demandes entre una empresa que gestiona els drets d'imatge del jugador i una altra empresa holandesa que va treballar amb la imatge de Messi per a un producte determinat.