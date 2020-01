Renfe llança 25.000 places per viatjar en el nou Euromed València-Barcelona per 21 euros

Renfe ha llançat la campanya 'YoVoy' amb 25.000 places promocionals per viatjar en el nou servei Euromed, dins d'una oferta especial que permet viatjar entre València i Barcelona per 21 euros en classe turista i per trajecte.





La promoció és vàlida des del 13 de gener fins al 29 de febrer, segons ha informat Renfe en un comunicat. Els bitllets es podran adquirir al web del servei, a partir d'aquest divendres fins a esgotar existències. Les tarifes promocionals disponibles inclouen també descomptes del 50 al 70 per cent per als recorreguts des de València a Girona i Figueres.

El nou servei Euromed connectarà València amb Barcelona en dues hores i 35 minuts a partir del 13 de gener. La reducció del temps de viatge oscil·la entre 45 i 36 minuts pel que fa a el millor temps actual.





La nova oferta de Renfe al Corredor Mediterrani millorarà la connexió de València amb Girona i Figueres. Sis trens Euromed, quatre en sentit Figueres-Girona-València i dos en sentit invers, enllaçaran la capital del Túria amb la Costa Brava, de manera directa, sense necessitat de realitzar transbordament a Barcelona en prolongar la seva circulació fins a aquestes ciutats.









DE CASTELLÓ A BARCELONA PER 20 EUROS





A més, l'oferta especial permet viatjar entre Castelló de la Plana i Barcelona per 20 euros en classe turista i per trajecte. La promoció és vàlida des del 13 de gener fins al 29 de febrer.

El nou servei Euromed connectarà Castelló de la Plana amb Barcelona en menys de dues hores a partir del 13 de gener. La reducció del temps de viatge oscil·la entre 45 i 23 minuts pel que fa a el millor temps actual.





La nova oferta de Renfe al Corredor Mediterrani millorarà la connexió de Castelló amb Girona i Figueres. Sis trens Euromed, quatre en sentit Figueres-Girona-Castelló i dos en sentit invers, enllaçaran la capital de la Plana amb la Costa Brava, de manera directa, sense necessitat de realitzar transbordament a Barcelona en prolongar la seva circulació fins a aquestes ciutats.