Els 'pericos' s'agafen a l'exblaugrana Abelardo per guanyar el líder Barça

El RCD Espanyol rep a l'FC Barcelona aquest dissabte al RCDE Stadium -21.00 hores / Movistar LaLiga- a la jornada 19 de Laliga Santander, darrera d'una primera volta que de moment té el Barça com a líder i a l'Espanyol com a cuer, fent d'aquest derbi un pols desigual però ple d'il·lusions.













Aquest partit tanca una primera volta de Laliga que de moment és blaugrana, amb un Barça que no vol deixar el liderat en aquesta arrencada de 2020. Per la seva banda, l'Espanyol busca un triomf redemptor que els doni ales de cara als últims 19 partits .





Sens dubte, l'arribada d'Abelardo Fernández a la banqueta 'periquito', més enllà del seu passat culer, ha donat una mica d'esperança als aficionats blanc i blaus, que confien que el 'Pitu' pugui fer volar a un equip que amb David Gallego i Pablo Machín es va enfonsar a la taula. Això sí, té un debut d'allò més complicat i mogut.





Que Abelardo fos vuit anys jugador del Barça es pren de la mateixa manera a Cornellà que al Camp Nou accepten el passat perico de Ernesto Valverde. Un passat que va donar per a una divertida disputa a les xarxes socials entre els clubs i que no fa més que reforçar un clima festiu i de cordialitat en la prèvia del duel, com el bon rotllo entre tots dos en la fotografia prèvia que es va fer divendres.





Més enllà que aquest derbi no es prevegi tan calent com el d'anys anteriors, l'Espanyol es juga molt. Tancar la primera volta amb una victòria és més important que mai, i l'aspecte emocional i moral depèn també de superar el veí.





Al Barça no es confien, sinó tot el contrari. Valverde creu que aquest partit s'haurà de jugar amb el cor i sense mirar la taula, però de fet sí la mira perquè va demanar als seus el triomf per sumar tres punts i mantenir, almenys, els dos d'avantatge que tenen sobre el Reial Madrid.





L'any passat el Barça va saldar la seva visita a Cornellà amb un clar 0-4 i també es va imposar al Camp Nou (2-0). Això no obstant, els primers partits de l'any solen ser difícils per a l'equip blaugrana, i l'Espanyol, encara que fos a la Copa i acabés perdent l'eliminatòria, sap el que és guanyar recentment el Barça a casa.