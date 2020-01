Catalunya perd autònoms el 2019

Catalunya ha perdut prop de 1.500 autònoms el 2019, llastrant l'increment 4.858 experimentat en 2018, fins aconseguir un total de 550.164 persones.













En aquestes dades tenen gran influència el tancament de petits comerços durant l'any i la regularització com a assalariats de més de 8.000 falsos autònoms en indústries càrnies, segons ha destacat la Unió d'Autònoms (UATAE).





Per a la secretària general de UATAE, María José Landaburu, "el decreixement en el nombre d'autònoms a Catalunya ve produït en part per les conseqüències de la desacceleració econòmica i les incerteses internacionals i nacionals com el bloqueig polític".





"A Catalunya durant 2019 li ha afectat dos factors sectorials que han limitat considerablement l'increment de treballadors autònoms, el tancament de petits comerços i la regularització realitzada pel Govern de més de 8.000 falsos autònoms en la indústria càrnia i que van inflar les xifres de creixement en 2018, política que ha de continuar en altres sectors per combatre la precarietat ", ha destacat.





ESPANYA





Landaburu ha subratllat l'increment anual de treballadors autònoms el 2019 en el conjunt d'Espanya (+ 0,44%), tot i que ha indicat que es manté en valors "molt discrets", com a conseqüència de la desacceleració econòmica i de les incerteses internacionals i nacionals .





A més, segons Landaburu, durant 2019 també en el conjunt d'Espanya han existit dos factors sectorials que han limitat "considerablement" l'increment de treballadors autònoms: el tancament de petits comerços i la regularització realitzada pel Govern de més de 15.000 falsos autònoms en la indústria càrnia i que van inflar les xifres de creixement en 2018, "política que ha de continuar en altres sectors per combatre la precarietat".





Per UATAE, cal ja un Govern que dignifiqui les condicions dels autònoms, amb mesures com la cotització sobre la base de ingressos reals, una fiscalitat més justa i ajudes tant als que comencen com als que ja tenen en marxa els seus projectes, juntament amb el desenvolupament d'un pla estratègic per al petit comerç.





"Ara necessitem polítiques que millorin la protecció social, que facilitin la seva activitat, un tractament més just en les cotitzacions i la fiscalitat, i que eliminin els factors de precarietat que fan que sigui una ganga contractar autònoms i autònomes en lloc de treballadors assalariats", ha apuntat.





Segons les dades d'afiliació a la Seguretat Social conegudes aquest divendres, els autònoms van augmentar en 14.425 el 2019, un 0,44% més. Aquest increment anual és inferior al de l'any anterior (49.986, un 1,56%), però superior a l'increment anual de 2017 (10.468, 0,33%), segons ressalta UATAE.





En termes sectorials, les majors caigudes es produeixen en Comerç (10.069) i indústria manufacturera (13.010), mentre que els majors increments en termes anuals es produeixen en els sectors de construcció (6099); activitats professionals (6001) i altres serveis (4309).