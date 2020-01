PNB aconsella temprança a Sánchez davant l'"atac continu" de PP, Vox i Cs

El portaveu parlamentari de PNB, Aitor Esteban, ha recomanat "temprança" al socialista Pedro Sánchez davant el que considera un "atac continu" per part de PP, Vox i Ciutadans, que al seu judici "ja s'està passant de la ratlla".









Després d'escoltar la defensa de el programa de govern del candidat socialista Pedro Sánchez, Esteban ha alertat que les declaracions polítiques escoltades en les últimes hores són el preludi del que serà "el pa de cada dia" de l'arrencada de la legislatura. "Li desitjo sort i temprança a l'hora de prendre decisions perquè li va a fer falta", ha comentat el dirigent del PNB.





A més, i en relació amb la inhabilitació de Quim Torra per part de la Junta Electoral Central (JEC), ha denunciat la utilització espúria d'institucions com les judicials per part de partits polítics, cosa que provoca que la qualitat democràtica de el país es vegi "ressentida terriblement".





Aquesta utilització de les institucions tant judicials com d'altres òrgans, ha afegit, fa que no es doni la "neutralitat" necessària en les mateixes i que la interpretació jurídica que es fa avui no coincideixi amb l'estudiada i ensenyada fins ara a les facultats de dret.





Amb tot, ha preferit no valorar si la decisió de la JEC que fa a Torra podria canviar el sentit del vot d'ERC, però sí que ha afirmat que el PNB es mantindrà en el 'sí'. "Nosaltres mantenim el respecte a l'acord signat, i ja dic que valorem positivament el discurs (de Sánchez) i mantenim el nostre sí que per cert és imprescindible, perquè, si no ho donéssim, la investidura no tiraria endavant", ha postil·lat.





Finalment, ha assenyalat que la valoració que fan del discurs de Sánchez és positiva perquè per primera vegada s'ha reconegut "que els problemes a Euskadi i Catalunya són d'identitat nacional, que hi ha un problema polític que cal afrontar".