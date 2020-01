PSOE espera que ERC es mantingui en l'abstenció

El secretari general del grup parlamentari socialista, Rafael Simancas, ha expressat la seva confiança que ERC no variï la seva anunciada abstenció davant la investidura del candidat Pedro Sánchez i espera que del debat d'aquest cap de setmana surti un bon Govern per al país i un bon president per a Espanya, i així acabar amb el bloqueig institucional "irresponsable".





En roda de premsa, després d'escoltar el discurs d'investidura de Sánchez, Simancas ha assenyalat que el seu grup parlamentari es referma en les millors esperances de l'èxit en el debat i ha recordat que tenen "un gran candidat, un gran programa i els acords necessaris" per treure el ple endavant.





"Anem a acabar amb el bloqueig de la institucionalitat que ha instaurat la dreta", ha asseverat, per després avançar que al llarg del debat s'han d'observar dues actituds: La de la dreta partidària "del bloqueig sistemàtic, paralitzant i irresponsable" amb el seu "boicot" al resultat electoral, i la del PSOE i els seus aliats que opten per "trencar el bloqueig i avançar perquè el país tingui el govern que va votar al novembre".





Simancas ha ressaltat que espera que el debat sigui reeixit per Sánchez i confia en el programa i en l'"explicitació de les posicions escoltades aquests dies". "Hi ha grups que es van manifestar favorables, i en l'abstenció, i esperem que es mantinguin", ha dit.