Integració democràtica

Vivim una lluita molt complexa entre les diverses posicions polítiques. Es complica més perquè les institucions no són capaços d'intervenir en la resolució dels conflictes i que les organitzacions econòmiques i socials no surtin a defensar un equilibri entre els poders desestabilitza l'escenari social. Ens falten institucions independents que siguin un equilibri i la crisi econòmica desestabilitza agreuja encara més aquest panorama, laminant la confiança. No hi ha missatges orientadors i els que arriben amb més força són aquells que més desestabilitzen. Estem jugant amb foc.





El que està passant en el nostre entorn no és un problema específicament nostre, sinó que en cada zona del món es presenta de diverses formes. En la nostra escena política ha estat l'independentisme territorial el qual ha tingut hipotecada la governabilitat de país. Però això podria passar amb altres motius i altres actors en altres llocs del planeta, perquè si canviem la partitura sentim el que passa en altres llocs i s'assemblen. S'està vivint un dilema entre els que tenen una visió globalista del projecte polític i els que tenen una visió patriòtica.





En aquesta situació no es pot permetre que la sensació de desastre trenqui l'equilibri entre l'Estat i la societat, perquè estem massa temps al passadís d'espera de les possibilitats. Les oportunitats que els ciutadans i ciutadanes han donat als polítics, des d'una resposta electoral, ha de ser interpretada en clau social, i la responsabilitat és que no passi massa temps per sortir de passadís de les possibilitats a la plaça comú de la convivència ciutadana.





El temps que ve configura grans reptes per a Espanya, diu Economistes Enfront de la Crisi en el seu recent declaració, i les forces de la reacció van a tractar -com ja ho estan fent- que aquesta nova fase del procés de modernització del nostre país descarrili. Avui, com sempre, i en aquest moment de manera especial, un Govern progressista necessitarà el suport i impuls de totes les forces de progrés. L'articulació de l'Estat de les Autonomies va requerir, després de quaranta anys de el desenvolupament constitucional, noves lectures que han de partir, igualment, del respecte cap a la multiculturalitat i els lícits desitjos de canvis, sempre en el marc de la Constitució i amb els instruments de la legalitat vigent.





No s'entén el que passa, la qual cosa és perillosa. La ciutadania espera solucions de més llibertats per superar sense traumes el desgovern actual. Voleu que totes les forces en joc, i qualsevol altra que no hagi pogut entrar al tauler, totes donin suport aquesta jugada final de donar un escac i mat que contraresti el desconcert. Les conseqüències són previsibles; cal una potent força que empenyi en direcció adequada perquè el moviment dels drets generals superi als impulsos perillosos de ruptura.





Cal assumir les legitimitats internacionals, perquè no estan implicades en les legitimitats domèstiques, molt cuinades i amb sabors dels ingredients que han servit per als menús resultants. Per això, la legitimitat internacional ha de ser un entrant essencial per servir com optatiu al que ens venia alimentant. Si veiem les coses des de més distància els dissentiments s'aniran diluint. Cal aconseguir un consens en favor de l'Estat, enfront del que ara s'observa, que és un perniciós procés de dissolució que afavoreix el patriotisme més exacerbat. I facilita que una ciutadania cansada accepti un poder despòtic com a solució a una situació d'absents amb el compromís ciutadà. Es necessita un canvi psicològic, alguna cosa com una salvaguarda del perill perquè no es destrueixi l'esperit d'una ciutadania que va votar per donar la solució a l'Estat. No es pot admetre que el guanyador d'aquesta partida no dirigeixi els destins d'una societat lliure que va expressar amb el vot el camí adequat.





Aquest canvi psicològic no és una dominació, sinó una porta oberta a un Estat més democràtic. No hi ha perill que es dilueixi el poder si sabem democratitzar, perquè el risc es produeix quan l'Estat i la societat no troben camins d'equilibri per a una gestió equilibrada. L'equilibri no és debilitat; és controlar el Leviatan que s'ha tornat despòtic amb el desconcertant resultat. No oblidem que el progrés humà depèn de la capacitat de l'Estat perquè avancin els nous reptes. I al mateix temps la societat també es torna més poderosa i vigilant quan talla d'arrel els excessos dels que la volen oprimir de qualsevol forma per impedir el progrés humà. Estem en aquests moments d'equilibri en què el pes de la crisi econòmica i social no pot ser confós per altres crisis polítiques d'arrels històriques no solucionades. Es cometria un doble error, i no solucionaríem res. Enfonsaríem el paper de l'Estat, en la seva funció redistribuïdora, engendrant una més profunda crisi política, tret que això sigui el que es pretengui.





Ens estem oblidant que el debat crucial és el nostre sistema com a tal: aquesta economia que no troba el seu equilibri, aquests llits de redistribució que estan bloquejats, i aquest mercat que és cada dia més pla i controlat. D'altra banda, per a les polítiques globals ja no serveixen les d'un sol Estat, sinó que han de venir de la mà del consens internacional; en lloc d'això, ho estem desviant amb tant episodi nacional que fa de la prosperitat alguna cosa no compartit.





Per això no podem oblidar els reptes que tenim en aquest precís moment amb la visió posada en els Objectius de Sostenibilitat. El primer superar les desigualtats. El segon és adaptar les noves tecnologies perquè contribueixin a que la productivitat generada porti a la prosperitat social, impedint l'excessiva concentració econòmica. I el tercer repte té molt a veure amb la confiança en les institucions. Aquest equilibri de poder que hem d'aconseguir entre l'Estat i la societat. Sense confiança dels ciutadans no protegiran les seves institucions, i no oblidem que durant la crisi econòmica que hem patit les institucions han resultat molt afeblides.





La societat ha sortit amb els seus exercicis democràtics al rescat de les seves institucions; per això els que pretenen desestabilitzar han de ser neutralitzats. I la forma de neutralitzar és que tots tinguin veu en el procés, i que hi hagi la tolerància, perquè que en el pla polític els reptes són sempre formidables, sempre que acabin més enllà d'una coalició. Si configuren un nou període d'un Estat modern.