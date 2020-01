Iglesias: "Sí es pot. Endavant, president"

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, s'ha mostrat esperançat davant la posada en marxa del nou Govern central i, en el debat d'investidura al Congrés, ha començat la seva intervenció agraint als moviments socials i a la societat civil el seu suport, i ha finalitzat dirigint-se a Pedro Sánchez: "Pedro, estaràs al front d'una coalició progressista històrica. Per a nosaltres és un honor caminar al costat de vosaltres. Sí que es pot. Endavant, president".









Iglesias s'ha distanciat de les idees polítiques dels líders del procés a la presó, però ha elogiat les seves conviccions democràtiques per defensar el diàleg i per no oposar-se al nou Govern de coalició entre PSOE i Unides Podem. "Des d'aquesta tribuna vull donar-los humilment les gràcies", ha especificat.





Després d'assegurar que el pròxim Executiu "tindrà molts enemics", ha advertit als "togats que posin per davant la seva ideologia reaccionària que fa a el dret", que el Govern de coalició defensarà la democràcia "amb la llei".





El líder morat també ha destacat que Europa ha deixat clara la "inviabilitat d'una solució judicial" a el "conflicte polític" a Catalunya, pel que li ha demanat a tots els diputats de la cambra baixa que en la nova legislatura es faci "política ".









A continuació, Iglesias ha augurat que el nou Govern tindrà "molts enemics preparats per combatre atacant", però ha advertit els "poders econòmics i financers, a l'aldarull de carrer ja alguns togats que, posin per davant la seva ideologia reaccionària", que el Govern central defensarà la democràcia "amb llei, amb llei i amb llei".





Iglesias ha criticat els discursos que han realitzat els líders de PP i Vox en matèria social i els ha acusat d'oposar-se "a tots els avanços socials" plantejats en els últims anys.





"Els avanços socials es continuaran produint malgrat vostès", ha declarat Iglesias durant la seva intervenció en la Cambra baixa, abans de recordar com els partits de la dreta s'han oposat al llarg de la seva història a progressos socials com el divorci o el matrimoni homosexual i, ara, a les evidències del canvi climàtic.





"S'imagina vostè, senyor Maroto, si no hagués pogut casar-se amb qui li donés la gana perquè en aquest país s'hagués fet el que deia el seu partit?", ha preguntat Iglesias al senat popular, present en la sessió d'investidura. També ha recordat que molts dels membres de la bancada del PP estan "feliçment divorciats".





Per al líder de Podem, el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem té com a objectiu la "reconstrucció dels drets civils i llibertats" que van ser "arrabassats en els últims temps" pels executius de dretes i que han fet dels últims 10 anys una "dècada perduda" en aquesta matèria.





JUSTÍCIA SOCIAL





Aquesta labor, ha indicat, la realitzaran al costat dels moviments socials als quals ha atribuït el mèrit de l'acord entre socialistes i morats. "Estem acostumats al fet que els grans poders econòmics i financers pressionin el Govern, el pròxim Executiu necessitarà de la crítica i pressió dels moviments socials per a fer la coses bé", ha declarat.





En aquest reconeixement, el líder de Podem ha inclòs els que van participar en el 15M, als qui defensen els serveis públics, als pensionistes o al moviment feminista. "Ells ens van dir 'sí que es pot' i el pròxim Govern ha de convertir-lo en mesures concretes que serveixin per a millorar la vida de la gent".





A més, el secretari general dels morats ha defensat la "justícia social" com "la vacuna per a la major amenaça que se cern sobre Europa i que és l'extrema dreta".