Oramas es desmarca de Coalició Canària i votarà en contra de Sánchez

La diputada de Coalició Canària al Congrés, Ana Oramas, ha anunciat aquest divendres que votarà en contra de la investidura de el president de Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, desmarcant-se així de la posició adoptada per l'Executiva del seu partit , que es va decantar per l'abstenció.













Així ho ha avançat durant la seva intervenció al ple d'investidura, on ha carregat durament contra el candidat socialista per "agenollar-se davant el secessionisme" i per haver pactat amb els que volen trencar Espanya.





Malgrat les "pressions" que assegura haver rebut per trair els que el van votar, ha preferit incomplir les consignes de la seva formació. "Hi ha límits que no es poden sobrepassar, no seré còmplice i votaré no", ha dit, recollint els aplaudiments de diputats de PP.





"ELS FURS CANARIS ESTAN PER SOBRE DE VOSTÈ"





"No, no i mil vegades no. No puc trair el país i els seus ciutadans, ni els canaris, els furs dels quals estan molt per sobre de vostè. Hi ha límits que no es poden sobrepassar, no seré còmplice i votaré no", ha dit, entre aplaudiments de diputats del PP.





Oramas ha pujat a la tribuna apuntant que s'estava inaugurant "la demolició de l'Estat" amb un Sánchez que aspira a ser president del Govern d'un país després d'haver pactat amb els qui volen "destruir-lo".





"Fa temps que a Espanya fem mala política i que els partits han deixat d'ocupar-se dels ciutadans, però mai aquest absurd que protagonitza l'esquerra constitucionalista i que permet la dreta per egoisme electoral", ha denunciat.





Coalició Canària ha anunciat que actuarà amb l'aplicació dels seus estatuts davant la indisciplina d'Ana Oramas, que va afirmar que votarà 'no' a la investidura de Pedro Sánchez quan el Consell Polític Nacional es va decantar per unanimitat per l'abstenció.





No obstant això, la formació nacionalista ha afirmat que escoltarà el seu representant en la cambra per mantenir una posició de vot contrària a la decisió del partit.





CC va acordar en la nit d'aquest divendres per unanimitat dels 100 membres del seu Consell Polític que s'abstindria en la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern en entendre com a "insuficient" les ofertes del PSOE en les negociacions per a aconseguir el suport dels nacionalistes canari.





De moment, el partit no ha volgut detallar quines mesures o sancions podria aplicar.