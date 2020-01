JxCat dubta de la voluntat de diàleg d'un Sánchez amb "mil cares"

La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés, Laura Borràs, ha denunciat aquest dissabte el "cop d'Estat" que, segons ell, ha donat la Junta Electoral Central contra el president de la Generalitat, Quim Torra, a l'inhabilitar- , i ha expressat els seus dubtes sobre la voluntat de diàleg que pot tenir respecte a Catalunya un Pedro Sánchez amb "mil cares".









Durant el debat d'investidura de el candidat del PSOE a la cambra baixa, Borràs li ha agraït el canvi de "to" i de "tarannà", però li ha retret que en el seu discurs no esmentés als "presos polítics" -els condemnats per el procés independentista- i que tampoc hagi criticat les decisions de la JEC sobre Torra i sobre el líder d'ERC, Oriol Junqueras.





A més, ha posat en dubte la pretensió de Sánchez, "el de les mil cares", d'obrir un diàleg amb la Generalitat per resoldre el "conflicte polític" de Catalunya, després de recordar com el president de Govern en funcions ha modificat el seu discurs per aconseguir que ERC faciliti la seva investidura.





Més País-Equo i Compromís han demanat al futur Govern de coalició de PSOE i Unides Podem que sigui valent i ambiciós per adoptar les mesures que necessita el país, i al temps han reclamat als partits de la dreta sentit d'Estat i que deixin el "napalm i la gasolina" i optin per la til·la per a temperar els nervis.





En la seva intervenció en la primera jornada del debat d'investidura, el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, ha aconsellat als diputats "de la dreta i ultradreta" que temperin els seus nervis mentre els ensenyava una bosseta de til·la: "no hi ha res més castís i espanyol, i fa veritables miracles", ha afegit, per a després apuntar que han de deixar el napalm i la gasolina i resignar-se posat que la legislatura "començarà el dimarts".





En aquest punt, Baldoví ha avançat el sentit del seu vot positiu i ha assegurat que la investidura la guanyaran" els que creuen que l'Estat és "divers, plural, multilingüe i solidari". Així mateix, ha lamentat que als quals els encanta l'olor a napalm (s'ha referit a la pellícula Apocalypse Now de Coppola) només busquen el poder per a servir "els poderosos de sempre".





Per part seva, i en absència del líder de Més País, Íñigo Errejón, de baixa per malaltia, la diputada de Equo, Inés Sabanés, ha assenyalat que el programa presentat pel candidat socialista Pedro Sánchez en el debat d'investidura és "un bon començament per a refer el contracte social i recuperar drets", i ha demanat a la dreta que mostrin "sentit de patriotisme" i compleixin les normes democràtiques.





"A la dreta els diria que estaria bé que expressessin sentit del patriotisme, que no és una altra cosa que complir les normes democràtiques. Parlem d'un Govern legítim, d'una majoria legítima i d'una coalició legitima", ha indicat Sabanés després de lamentar "l'exagerada sobreactuació, els insults, la crispació i els viatges al passat" de la jornada d'avui.