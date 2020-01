El Reial Madrid s'imposa al Getafe i lidera Laliga Santander

Un moment de la trobada / Twitter





El Reial Madrid s'ha imposat aquest dissabte al Getafe (0-3) per ascendir momentàniament al lideratge de Laliga Santander, en un duel al Coliseum Alfonso Pérez que els de Zinédine Zidane, en dues jugades amb participació de Raphaël Varane, van encarrilar per arribar amb la moral alta de cara a la Supercopa d'Espanya.





Abans d'iniciar aquest dimecres davant el València el torneig, que estrena format a quatre i que per primera vegada es disputarà a l'Aràbia Saudita, el quadre madridista (40) va treballar per conquerir el triomf i posar fi a dos partits sense veure porta davant Barça i Athletic. A més, amb això fica pressió als blaugranes (39), que aquest mateix dissabte afronten el derbi barceloní al RCDE Stadium.





No es va veure còmode al conjunt blanc en els primers minuts al Coliseum, on li va costar superar la pressió del quadre blau. No obstant això, a punt va estar de sorprendre al cap de dos minuts en una passada a l'espai de Casemiro per Bale, però la retallada del gallès cap a dins va permetre a la defensa local desbaratar l'ocasió.





A poc a poc, els de José Bordalás van anar guanyant confiança i dotant d'intensitat al dol, un ritme que es va aturar per un problema del collegiat amb el seu intercomunicador i que va servir al Reial Madrid per respirar. Abans, al minut 24, Arambarri va provar per primera vegada a Courtois amb una rematada de volea que el porter belga va rebutjar.





Només deu minuts després, el conjunt de Zidane va inaugurar el marcador; Mendy va posar un centre a què Varane, que abans es va quedar a un pam de connectar una falta prèvia, va arribar per rematar de cap, però que David Soria, al intentar aclarir i en una mala sortida, va introduir finalment en la seva pròpia porteria (min.34).





COURTOIS SOSTÉ I VARANE SENTÈNCIA





No obstant això, va ser Courtois el que va sostenir el resultat per a l'equip madridista amb dues intervencions vitals abans de la mitja part. Primer, en un xut creuat de Fajr que va enviar a córner, i poc després en un cop de cap a boca de canó de Cabrera que va aconseguir desviar.





I si l'internacional belga va acaparar els focus al final de la primera part, Varane els va reclamar de nou a la mica de reprendre el xoc. El central gal va estar atent per aprofitar una sacada de falta de Toni Kroos a al segon pal que va rematar de cap al fons de les malles, i amb això va donar tranquillitat als seus en un partit que s'havia tornat perillós.





Ho va intentar el Getafe, però tots els seus intents per superar el porter madridista van resultar infructuosos. Tampoc van comptar amb fortuna Vinicius, que va disposar de 20 minuts i que va errar un mà a mà davant Sòria al picar l'esfèric al lateral de la xarxa, ni Bale, que també va fallar en el descompte davant el porter local. Va ser Modric, després d'una passada en safata del suplent Fede Valverde, el qual es va encarregar de tancar el compte en el 96. Los de Zidane, malgrat tot, arriben crescuts a la cita asiàtica.





Mentrestant, el Getafe (30), que entre setmana s'enfrontarà al Badalona en Copa del Rei, enllaça la seva segona derrota consecutiva per quedar-se fora dels llocs europeus, dels quals s'acomiada aquesta jornada després de la victòria del València davant l'Eibar en Mestalla (1-0).