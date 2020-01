Arrimadas pregunta al PSOE si cap valent pararà la "infàmia" de Sánchez

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, ha denunciat aquest dissabte el silenci del candidat socialista, Pedro Sánchez, i dels diputats del PSOE davant la "humiliació" del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, i ha recalcat que els espanyols "no el van votar per aquesta infàmia" en les eleccions de el passat 10 de novembre. A més, ha preguntat al PSOE si "no hi ha cap valent" per oposar-se al full de ruta del candidat socialista.









"Avui serà un dia històric per la humiliació que acaba d'abocar Rufián mentre Sánchez ha sortit a agrair-li el suport sense rebatre cap de les coses que ha dit per Espanya", ha manifestat Acostades a l'inici de la seva intervenció.





La dirigent del partit taronja ha reptat als diputats de PSOE a rebutjar Sánchez amb el seu vot. "El PSOE pot quedar-se simplement al PS, el partit sanchista. Només està a un vot, a un valent que això no succeeixi", ha exclamat, per afegir que "un sou i un càrrec públic no justifica tanta humiliació".





Arrimadas ha denunciat els seus continus canvis d'opinió de Sánchez i ha tirat d'hemeroteca recordant el que deia llavors i el que diu ara. De fet ha arribat a dir que en aquell moment semblava un "fatxa malastruc molt heavy" o "molt de dretes". "Els espanyols tenen memòria i estan intranquils", ha avisat el cap de l'Executiu en funcions.





En aquest punt, ha subratllat que Sánchez es va presentar a les urnes "dient el contrari" al que sosté ara i "això no és el que han votat els espanyols". "No l'ha votat ningú en aquest país per cometre la infàmia que pensa cometre mentre els 120 diputats socialistes callen i atorguen. Quina vergonya", ha exclamat.





En el seu discurs, Arrimadas ha subratllat d'"avui es podria haver fet un acord constitucionalista" però ha recriminat a Sánchez que "menyspreï" aquesta via i hagi preferit pactar amb els nacionalistes i amb els independentistes. Ha recalcat que Sánchez "tenia altres alternatives" però estan al Congrés "pendents de les gracietes de Rufián".





La portaveu de Ciutadans al Congrés ha assegurat que el candidat socialista per seguir en el poder s'ha dedicat a "vendre" Espanya i ha avisat: "Prepareu-vos els espanyols per al que quedarà d'Espanya després d'una legislatura de Sánchez".