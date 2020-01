En comú Podem proposarà al sociòleg Manuel Castells com a Ministre d'Universitats

Pedro Sánchez ja té llest el seu nou govern i els seus socis de govern de coalició, Unides Podem, ja compten amb el seu planter de ministrables. En Comú Podem ha optat finalment per Manuel Castells, sociòleg i economista, com la seva proposta per al Ministeri d'Universitats.





Manuel Castells.





Castells és un professor de projecció internacional que va ensenyar durant 24 anys a la Universitat de Califòrnia de Berkeley i és catedràtic de Sociologia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ha estat professor visitant a 17 universitats de tot el món, ha rebut nombrosos premis i títols honorífics i és autor de 26 llibres com "L'era de l'informació" o "La galàxia Internet".





Els comuns buscaven un perfil amb coneixement de l'educació superior en un moment d'indignació dels rectors universitaris per la decisió de separar Universitats de el Ministeri de Ciència. Castells coneix personalment tant a Pedro Sánchez com a Pablo Iglesias i ha col·laborat amb Colau en qüestions relatives a tecnologia i els drets democràtics.





El seu nom es va tancar el passat 28 de desembre i amb ell els comuns volen ressaltar la seva aposta per un perfil de prestigi en l'àmbit de la tecnologia i la investigació i de projecció internacional que sigui la cara d'un govern que consideren històric també a l'exterior .





CONEIX LA LLISTA DE MINISTRES DE PSOE I UNIDES PODEM





Els nomenaments de Ministre és probable que es coneguin de seguida que Sánchez compti amb el suport de Congrés, previsiblement a partir de dimarts.





A més de Manuel Castells, la resta dels ministres de les files de Unides Podem seran, a més de Pablo Iglesias, com a vicepresident, Irene Montero al front d'Igualtat i la diputada gallega Yolanda Díaz en Treball. També Alberto Garzón, líder d'IU, dirigirà una cartera en el nou govern.





Sánchez, per la seva banda, va anunciar que mantindria a Nadia Calviño, elevant el seu estatus a el de vicepresidenta econòmica. Es dóna per fet que continuaran Carmen Calvo, María Jesús Montero, José Luis Ábalos o Fernando Grande-Marlaska, tot i que Sánchez també es reserva alguna sorpresa, com va fer en la seva estrena com a president de Govern.