Donald Trump amenaça l'Iran amb atacar 52 objectius

La tensió internacional pel conflicte entre America i l'Iran està en un punt calent i Donald Trump, ha afirmat que hi haurà represàlies molt ràpides en contra de l'Iran si és que hi ha algun atemptat en contra d'algun nord-americà.





































"Que això serveixi com una ADVERTÈNCIA que si l'Iran ataca qualsevol nord-americà o actiu nord-americana, tenim identificats 52 llocs iranians (que representen els 52 ostatges nord-americans presos per l'Iran fa molts anys), alguns d'ells de molt alt nivell i importants per Iran i la cultura iraniana, i aquests objectius, i l'Iran mateix, SERAN colpejats MOLT RÀPID i MOLT FORT ", va esmentar el mandatari a través de la seva xarxa social Twitter.





El president dels EUA ha ordenat enviar entre 3.000 i 3.500 soldats a l'Iran, a més de reforçar tota la seguretat al seu país i la seva decisió ha provocat caigudes en borsa, pujades de preu de l'petroli i ha despertat la por a un conflicte armat, a més de la crítica dels seus opositors per no haver avisat l'estratègia que s'anava a executar.