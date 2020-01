Els diputats traslladen la crispació del Congrés a Twitter

En una segona sessió d'investidura molt crispada PP, Ciutadans i VOX cada un a la seva manera han protestat davant les afirmacions de la portaveu de Bildu. PP i Ciutadans han apel·lat a l'article 103 de Congrés interpel·lant l'aplicació del mateix per part de la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, qui ha indicat als dos partits que en altres èpoques la interpretació de la mateixa evitava el lliure exercici de la llibertat d'expressió .Vox per la seva banda ha abandonat en diverses ocasions l'hemicicle en senyal de protesta.













La intervenció de la portaveu del grup parlamentari d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que inaugurava el ple d'aquest diumenge tractant de citar Arnaldo Otegi i criticar la monarquia espanyola ha desencadenat les ira i la indignació entre la bancada de l'PP, Ciutadans i Vox , que no han dubtat a proferir crits a la portaveu d'EH Bildu necessitant la presidenta de Congrés intervenir en diverses ocasions per reclamar respecte a la intervinent.

















Aizpurua ha assegurat que el Rei tenia com a fi plantejar una "contrareforma autoritària", li ha cridat "feixista" i que afirmat també que "la Transició no va instaurar la veritable democràcia" al que la bancada de la dreta espanyola ha contestat amb els crits de "assassins!" i "terrorista !. Davant la batussa pujada de to la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha interromput la sessió per trucar a l'ordre als diputats apel·lant a l'exercici de" la llibertat d'expressió és un dels fonaments de la nostra Constitució ".





Per la seva banda Ines Arrimadas ha compartit un tweet amb el text "Aquí tenen un diputat de Bildu presumint de" posar i treure presidents "i humiliant a la democràcia espanyola. De veritat tots els diputats de PSOE prefereixen posar en aquestes mans el futur d'Espanya abans que un acord constitucionalista? ".

















Enmig dels crits de "Visca el Rei!" tant Pablo Iglesias com Irene Montero s'han aixecat dels seus seients per demanar silenci a la resta de diputats. Tot seguit, Iglesias ha publicat un tuit en què demanava "educació i respecte" per la diputada de Bildu i afirmava que "tots els diputats tenen dret a prendre la paraula sense que els cridin assassins o terroristes".





















Irene Montero i Alberto Garzón, han censurant l'actitud de la dreta: "Anem a regalar-los paciència, cultura democràtica, drets socials i llibertat d'expressió. Som més" afirmava la futura ministra mentre que Garzón, ha titllat a la dreta de "fanàtica, guerracivilista i piròmana "per dir" terroristes "i" assassins "als de Bildu.





































La crispació ha estat tal que Adolfo Suárez Illana, secretari tercer de la Mesa de Congrés i fill de l'expresident de el Govern d'Espanya, ha decidit donar l'esquena a Mertxe Aizpurua durant la seva intervenció.





Pedro Sánchez en la seva rèplica ha ofert un discurs conciliador i moderat després de les protestes defensant una "Espanya federal" com a resposta a les ingerències de la diputada de Bildu.





El líder de Vox, Santiago Abascal, ha abandonat l'hemicicle al costat de diversos diputats del seu grup víctimes de la banda terrorista durant la intervenció de Bildu i la contrerréplica de Pedro Sánchez, que ha obviat demanar als d'Otegi que condemnin els assassinats d'ETA . En aquest sentit Abascal a Twitter ha afirmat "els nostres diputats, víctimes i amb les seves famílies assassinades al passadís. Sánchez cargolat a la seva ambició a l'escó. La traïció galopa a lloms de l'socialisme" i en un altre afirmava "5 de gener de 2020. els socialistes aplaudint als hereus d'ETA una vegada que obtenen des de la tribuna el salconduit de la banda. Pedro Sánchez i el PSOE ja han creuat totes les línies vermelles de la democràcia i de la dignitat. la traïció galopa a lloms de l'socialisme ".